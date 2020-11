“Es mi responsabilidad ponerle límites a los violentos”, dijo Martín Llaryora

El mandatario municipal habló tras las protestas del Suoem en el marco del reclamo salarial, donde fue herido un comerciante: "Un hecho de violencia no tiene que ser gratis", indicó.

"Un hecho de violencia no tiene que ser gratis", dijo el mandatario municipal. - Foto: archivo LNM /Javier Imaz

El intendente de Córdoba, Martín Llaryora habló este jueves tras varias jornadas de protestas del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), en el marco de los reclamos por ajustes salariales.

En esa línea, con un ambiente caldeado por el corte del diálogo en las negociaciones, el mandatario municipal indicó: “Es mi responsabildiad ponerle límites a los violentos”. Los dichos de Llaryora se dan luego de que este miércoles resultara herido un comerciante en barrio Observatorio durante las protestas del gremio.

"Vivimos dialogando y haciendo acuerdos. Tenemos un municipio fundido y una recesión económica de muchos años y la pandemia", expresó el intendente durante una entrevista en Canal 12, y agregó: "Hemos dialogado siempre con sectores sociales y sindicales, pero no podemos tolerar la violencia".

Llaryora indicó que se reconoce "el derecho de huelga y protesta" pero "no a una persona con un mortero atentando contra la vida de las personas", en alusión al trabajador de área de Espacios Verdes, que fue registrado utilizando un mortero de tipo casero durante las protestas del viernes pasado. Tras ser identificado, el hombre quedó imputado por el fiscal Raúl Garzón.

"Son cuestiones que no se pueden sostener", dijo el intendente y ratificó que se aplicará la exhoneración del empleado que está identificado y detenido. Respecto al ataque al comerciante, el jefe municipal precisó que aún no se ha identificado a los agresores. "No se puede violentar a los vecinos", agregó.

"Tenemos que tener justicia, estos hechos no se pueden permitir. Es mi responsabildiad ponerle límite a los violentos", agregó el intendente y aclaró que "muchos protestan pacíficamente, y hay que separar los unos de los otros".

En esa línea, Llaryora puntualizó: "Yo no creo que el Suoem acompañe a esta gente del mortero o los que agredieran a los comerciantes del mercadito", y cerró: "No podemos poner a todos los empleados en la misma bolsa".

