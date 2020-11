El Suoem continúa su reclamo salarial y vuelve este martes a las calles

Empleados municipales nucleados en el Suoem vuelven a movilizarse este martes, en continuidad con el reclamo por recomposiciones salariales que comenzó la semana pasada y se extendería al menos hasta el próximo viernes.

Los trabajadores realizan lo que el gremio denominó "acciones sorpresivas", es decir, distintos cortes de calle en el Centro de la ciudad por parte de reparticiones de diversas áreas. Algunos se registran sobre Duarte Quirós, avenida Yrigoyen y Vélez Sarsfield, donde hay desvíos de tránsito.

#URGENTE #AHORA movilización de empleados municipales generan un caos de transito en pleno centro cortando las principales avenidas "la violencia la genera el ejecutivo municipal" dijo la secretaria general del Suoem. Movil @radiomitrecba. pic.twitter.com/Fc2pDjxirf — Leonardo Guevara (@leoguevara80) November 3, 2020

"Hoy vamos a realizar distintas acciones gremiales porque no estamos logrando la recomposición tal cual creemos que la necesitamos. No tuvimos aumento este año y al contrario, nos bajaron un 14% el salario", afirmó al móvil de Radio Continental el vocero del Suoem, Damián Bizzi.

Este lunes, los trabajadores municipales cortaron todos los puentes de acceso al Centro, la zona de Plaza España y también hubo manifestaciones sobre Vélez Sarsfield.

"Nosotros estamos cortando y el Ejecutivo se está abusando. No podemos quedarnos de brazos cruzados", sostuvo ayer Beatriz Biolatto, secretaria general del gremio, al móvil de Mitre Córdoba. Los municipales vuelven a las calles tras rechazar una oferta del 10% no remunerativo en octubre y otro 10% no remunerativo en diciembre por parte del intendente Martín Llaryora.

