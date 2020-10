Covid: médica cordobesa relató que se contagió por segunda vez y fue internada

Una médica cordobesa difundió un conmovedor mensaje en su muro de Facebook para relatar que se contagió por segunda vez de coronavirus y que en esta oportunidad debió ser internada.

Cecilia Berbotto es doctora forense y generalista y trabaja en Córdoba Capital. En su posteo, que compartió con una foto donde se la ve desde la cama del centro de salud donde se encuentra en terapia intensiva, pide tomar conciencia para prevenir el contagio del Covid-19.

Según relata, es su segundo contagio por coronavirus en menos de dos meses. Y es por esto que sentencia: "Este mensaje es para los que creen que el virus es una joda".

"Voy a tratar de ser muy escueta en mi publicación. Los que me conocen saben que soy médica, forense y generalista. Estoy al pie de la batalla desde que esto empezó teniendo métodos los cuidados necesarios. Soy nacida y criada y vivo en mi querida Córdoba Capital. Estoy cursando mi segunda infección poco Covid-19 (primer reinfección) en menos de 2 meses", comienza diciendo en su posteo.

En su mensaje, cuenta que es una persona joven -tiene 35 años- y no tiene patologías previas, ninguna enfermedad previa ni factor de riesgo. "Esta vez me tocó la mala suerte de hacer una neumonía bilateral secundaria a Covid-19 y hoy terminé internada en la terapia intensiva de la Clínica Velez Sarfield", precisa en el posteo que publicó ayer martes.

"La verdad que hace 7 días me había dado positivo por segunda vez y no la estaba pasando nada bien en casa. Siguiendo todas las indicaciones de mis colegas. Ayer desmejoré y bueno aquí nos trae el destino hoy. Tengo 2 hijos en casa y un esposo que me esperan volver sana y salva. Quiero volver a tener mi vida normal", expresa Cecilia.

Y finaliza: "Este mensaje va dirigido a todos aquellos que todavía creen que este virus no existe, o es una joda, o no les va a pasar porque son jóvenes. Simplemente les pido respeto y empatía. Nada más".