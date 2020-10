Amplían la imputación a los policías detenidos por el crimen de Joaquín

La fiscal Fabiana Pochettino informó que los efectivos están acusados no solo de “homicidio agravado”, sino también del delito de “lesiones graves”. Daños en un móvil policial.

En la tarde del domingo se conocieron avances judiciales en la investigación por el asesinato de Joaquín Paredes, el adolescente de 14 años asesinado por balas policiales en la localidad de Paso Viejo, departamento Cruz del Eje. La fiscalía a cargo de Fabiana Pochettino informó que los cinco efectivos detenidos están imputados de “homicidio agravado” y “lesiones graves”, ya que además del crimen hubo tres heridos: dos adolescentes baleados y un adulto golpeado.

Además del asesinato y las lesiones registradas en la madrugada de este domingo, hubo luego “enfrentamientos con vecinos, daños a móviles policiales, a la sede de la comisaría y al juzgado de Paz” señalaron desde la Fiscalía, e indicaron que “todo es materia de investigación”.

El móvil averiado

Pochettino indicó que se esperan los resultados de los peritajes realizados por la Policía Científica, mientras se toman declaraciones y se recolectan “más elementos probatorios”.

"Si tengo que dar un paso al costado, lo hago”

Por otro lado, en declaraciones a Cadena 3, el intendente Darío Heredia se mostró consternado por lo sucedido y dijo que "si tengo que dar un paso al costado, lo hago”.

“Estoy acá poniendo la cara", señaló el funcionario y dijo que "como jefe comunal pido que la policía investigue. No tengo palabras, me pongo en el lugar del pueblo y la familia, y me siento conmocionado” dijo, y completó: “Estoy haciendo todo lo posible para que se averigüe quién es el que mató a ese chico".

