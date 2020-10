Imputaron a 8 personas por la fiesta y usurpación en la mansión de Oncativo

El fiscal de Alta Gracia, Diego Fernández, imputó a ocho personas por la fiesta que se habría llevado a cabo el fin de semana en una lujosa mansión de la localidad cordobesa de Oncativo.

Según confirmó el fiscal a La Nueva Mañana, se ordenó la imputación por los delitos de hurto, violación de domicilio y violación a las medidas sanitarias a las personas que hasta el momento fueron identificadas.

Cabe recordar que el viernes trascendió el caso donde varias personas habían ocupado la mansión de un conocido empresario y ex piloto de esa localidad, bebieron, comieron, usaron sus sábanas de seda y quisieron utilizar su automóvil Ferrari y una moto Harley-Davidson.

El dueño de la mansión, Néstor Flaumer, dialogó con varios medios durante el viernes luego de conocerse la noticia y explicó que realizó la denuncia correspondiente porque si bien no hubo destrozos si notó el faltante de algunos elementos, además de haber bebido vinos y champán de alto valor.

Flaumer especuló que había al menos de 10 personas, porque tomaron “muchas botellas de alcohol y dejaron un desastre" y lamentó que las personas implicadas sean conocidas de esa localidad.

Ante la dimensión que tomó el caso, una de las personas que quedó registrada en las imágenes hizo un descargo en las redes sociales y expresó: “Gracias a los que creen que quisimos ser millonarios por un rato. No nos llevamos nada. Perdón por el atrevimiento, un sueño hecho realidad”, escribió en una Historia de Instagram.

Ante la consulta, el ex piloto reflexionó: “Los sueños se cumplen con el esfuerzo de cada uno, no con el esfuerzo de los otros. Si ellos querían cumplir un sueño, me llamaban y yo les hacía un asado para invitarlos”.

La banda fue descubierta cuando la ex esposa de Flaumer y su hija fueron a llevarle comida a las mascotas, ya que él había viajado durante el fin de semana. En ese momento advirtieron el desastre y que incluso faltaban vehículos.

“Lo hicieron con una impunidad muy grande y se viralizó por todo el mundo. Hasta de Estados Unidos me llamaron. No me asombra mucho porque ya sufrí 14 robos, pero esta vez hubo complicidad con una persona que limpia, que tiene la llave de la propiedad”, señaló el empresario en diálogo con Canal Doce.