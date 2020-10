"Hay un partido político que no acepta que perdió las elecciones", dijo Cafiero

"Son un conjunto de argentinos identificados con un partido político, que no acepta que perdió las elecciones". - Foto: NA

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que los manifestantes que se concentraron este lunes en el Obelisco y en distintos puntos del interior del país están "identificados con un partido político que no acepta que perdió las elecciones hace un año".

"Creemos en el derecho a manifestarse; es parte de la democracia. Pero también hay que aceptar la diversidad; no son la gente, no son todos, no son el pueblo; la Argentina es mucho más diversa", dijo Cafiero en declaraciones a radio Continental.



El funcionario se refirió de esta manera a los manifestantes opositores que se concentraron este lunes en el Obelisco y en distintos puntos del país para rechazar políticas públicas impulsadas por el Gobierno, en una protesta convocada por las redes sociales bajo el hashtag #12O y que mostró variadas consignas, entre ellas, cuestionamientos a las restricciones que impone la pandemia de coronavirus.

"Son un conjunto de argentinos identificados con un partido político, que no acepta que perdió las elecciones hace un año", dijo Cafiero y agregó que la manifestación estuvo "claramente muy fogoneada por la oposición, y los principales dirigentes de Juntos por el Cambio".



Asimismo, el jefe de Gabinete dijo: "Luego de este tipo de manifestaciones, tenemos que contar más casos" de coronavirus, y añadió: "Siempre hemos manifestado que este tipo de prácticas tienen que encontrar otro método porque tiene consecuencias".

En ese marco, reiteró que el Gobierno nacional desalienta para el 17 de octubre cualquier tipo de manifestación y por eso plantea "una movilización virtual" a través de una plataforma.

"No propiciamos ningún tipo de marcha; esa es la diferencia", indicó Cafiero.

