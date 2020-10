En medio del aumento de contagios, Río Cuarto desactivó 20 fiestas clandestinas

Durante el fin de semana, en Río Cuarto se desactivaron 20 reuniones clandestinas entre las que destacaban las juntadas de amigos y fiestas que incluían el cobro de entradas. Entre ellas, según reportó Puntal, una reunión con más de 60 personas donde la Policía debió proceder con una orden de allanamiento porque no permitían el ingreso para el control.

En ese marco, el secretario de Control y Prevención Ciudadana, Guillermo Natali, indicó que, además de las multas de hasta 500 mil pesos, se promoverán acciones en la Justicia. Pese al aumento de contagios de coronavirus, las reuniones clandestinas, que son el foco de propagación, no cesan en la localidad del sur provincial.

La fiesta clandestina más convocante que se desalojó este fin de semana, se realizó en una vivienda de barrio Alberdi, ubicada en Manuel Noroña 1.247 de esa localidad, donde las autoridades encontraron un total de 62 personas. Además, se pudo establecer que había una organización que cobraba entrada a los asistentes, según precisó Natali a la prensa local.

El funcionario además indicó que, en la gran mayoría de los casos, los protagonistas de estos eventos son gente joven. Sobre este punto, advirtió que, detrás de este tipo de reuniones, hay una idea de subestimación de la enfermedad del Covid-19.

“Hay personas jóvenes y de mediana edad que creen que lo van a pasar sin inconvenientes, que van a sobrevivir al virus. Pero tienen que saber que, después, cuando vuelven a su casa, pueden contagiar a sus seres queridos y que ellos pueden morir. Y van a tener que cargar con eso por el resto de sus vidas”.

“Estamos controlando este tipo de actividades, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir desde el municipio que se lleven a cabo estas actividades que no están permitidas y que no paguen las consecuencias que deben pagar. No hay nadie que ignore que esto está prohibido”. cerró el funcionario.

