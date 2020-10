Todesca habló de la crisis y vaticinó las consecuencias de una fuerte devaluación

La funcionaria nacional aseveró que "la economía atraviesa una situación muy particular". - Foto: Télam.

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró este domingo que "con una devaluación fuerte los precios aumentarán, el salario real caerá y la economía se contraerá todavía más".

La funcionaria nacional aseveró en ese sentido que "la economía atraviesa una situación muy particular" producto de que "viene de una crisis severa de balanza de pagos" y de "la pandemia".

"Por un lado entran divisas del superávit comercial y la cuenta corriente, pero por el otro tenemos ruidos en el canal financiero", expresó durante una entrevista en un matutino porteño.

También reconoció que "para el que exporta, el que importa, el que tiene que hacer planes de inversión y no sabe cómo calcular el precio del dólar, la situación actual es incómoda". "No hay dudas. El tema es que hay que decir la verdad. La brecha del dólar no se va a resolver mágicamente, por un golpe de timón brutal del Gobierno", sostuvo Todesca.

En ese aspecto, explicó: "Si generamos una devaluación fuerte lo que pasará es que los precios aumentarán, el salario real caerá y la economía se contraerá todavía más". También manifestó que "si todos los argentinos quieren ahorrar en dólares, la economía no funciona".

Por último, aseguró que el año que viene los salarios se van a recuperar, pero aclaró que "el consumo es el 70 por ciento del PBI y si no se recuperan los ingresos no habría reactivación".

