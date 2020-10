Llega “Gen Fútbol”, capacitación para DTs con sello cordobés

El ex arquero Rubén Del Olmo figura como cara visible de este proyecto para directores técnicos. “Es un sueño y va a estar a la altura”, contó el ex golero de Instituto, Racing y Belgrano.



Los tiempos modernos exigen nuevos desafíos para los entrenadores y aspirantes a serlo, donde ya no es suficiente la “chapa” ni la trayectoria como futbolista a la hora poder ser efectivo y sobresalir en esa materia. Y por eso, en contexto de cuarentena y con la actividad resentida por los riesgos de contagio de Covid 19 motivaron a nuevas plataformas de aprendizaje. En Córdoba hay un grupo que cuenta con una propuesta peculiar y con acento cordobés. El ex arquero Rubén Aníbal Del Olmo (Instituto, Belgrano, Racing y Juniors, entre otros eligió no quedarse quieto y avanza en un proyecto de capacitación de directores técnicos con un equipo especializado: Se llama “Gen Fútbol”. “Grupo especializado en fútbol Cba”, cierra el lema con el logo de una pelota con los colores rojos, blancos y azules, una forma de jugar y combinar la bandera de Córdoba con la pasión. Arranca el 2 de noviembre y ya cuenta con interesados en participar.

“Esto surgió como una idea propia para hacerle frente a la inactividad. Siempre soñé con tener a disposición y coordinar un curso de capacitación en la cual pueda complementarse al curso de DT. Es una capacitación especial, con conocimientos integrales desde diferentes lugares, con otras necesidades que ayudan al crecimiento profesional. Va a dar que hablar”, comentó Del Olmo a La Nueva Mañana con un entusiasmo inocultable; al tiempo que agregó: “Se trata de una vocación de asesoramiento deportivo, con capacitaciones relacionadas al entrenamiento y con influencias en entidades y clubes.

La intención surgió porque notamos que en Rosario y otras ciudades ya existen estos cursos y entendimos la necesidad de que Córdoba tenga su propia escuela en ese sentido. Rosario tiene referentes desde siempre, con Jorge Solari, Renato Cesarini, Marcelo Bielsa, Gerardo Martino, Mauricio Pochettino y otras camadas importantes. Es tiempo de que en Córdoba también formemos nuestra propia generación”. El hoy DT de Sportivo Colonia Tirolesa, que milita en el Regional Amateur, expresó: “Queremos armar nuestro grupo con sello propio con un perfil particular para capacitar a los entrenadores o a quien le interesa para aprender. Y sobre todo con el deseo de que este emprendimiento tenga continuidad y que perdure en el tiempo. Es un desafío. Es un sueño, la verdad”.

- ¿Qué tiene de particular Gen Fútbol?

- Pensamos este desafío con algún aporte que salga de lo habitual, que tenga conceptos para incorporar en metodología y sistemas de organización de semana, que posea un valor agregado y no un solo curso normal. Queremos potenciar 10 herramientas diferentes que se requieren hoy en el fútbol moderno para estar a la altura y en eso nos hemos preparado. Por eso decidimos incorporar marketing deportivo, a cargo a Lucas Ochoa; análisis de rendimiento y manejo de GPS a cargo del “profe” Guillermo Pérez; armado de ejercicios en base a las necesidades de todo tipo, con Ignacio Sen Emeterio a la cabeza; coordinación para armar áreas y departamentos internos con Adrián Avalos, por ejemplo. También habrá aspectos de técnica y táctica, entrenamientos de arqueros con Ignacio Navalón, videoanálisis con Adrián Fain; y el Sub 17 con Pablo Sabater, quien estuvo trabajando en Pachuca. Y Leandro Chiatti con la selección de la Liga. Tenemos un equipo muy completo.

- ¿En qué consiste el curso?

- En desarrollar un nutrido abanico de diferentes instrumentos metodológicos, con 10 disertaciones distintas. Por ahora es un curso avalado y certificado por el Instituto Mariano Moreno y luego aspiramos a ser tecnicatura presencial, anual o semestral. No podemos quedarnos quietos, no hay en Córdoba un curso de esta magnitud, llevamos meses pensando su desarrollo y ahora que lo vamos a implementar, estamos entusiasmados. Es para aprovechar el parate y fortalecernos, comunicándonos con los especialistas.

- ¿A qué valores apunta?

- Fundamentalmente a formarnos y capacitarnos para estar a la altura de cualquier desafío. Queremos generar identidad propia. Nació una iniciativa con acento cordobés, con gente de acá y con alcance local, nacional y por qué no soñar con Sudamérica. Queremos capacitar y capacitarnos. El objetivo es que a nuestra pasión le agreguemos conocimientos, sin nunca dejar de lado ese condimento indispensable que es la pasión. Todo esto acompañado de conocimientos y experiencias. Esa es la idea de este proyecto.

- ¿Por qué le cuesta tanto al DT cordobés instalarse en los torneos y mercados nacionales?

- Lo mejor que podemos hacer para combatir los prejuicios es prepararse, exigirse, aprender y capacitarnos.

