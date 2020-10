Felipe Solá: "Argentina no debe abstenerse en derechos humanos"

El canciller Felipe Solá respondió a los cuestionamientos de sectores cercanos al Frente de Todos por haber respaldado el informe de la ONU que denuncia al gobierno de Venezuela, y afirmó que "la Argentina no debe abstenerse en el tema de derechos humanos".

"Argentina seguirá sosteniendo la no injerencia en temas políticos internos de otros países, pero los derechos humanos no son un tema de cada país. Es un tema global, es un problema de conciencia general", planteó Solá.

Y, a quienes rechazaron esta condena contra Venezuela, el funcionario pidió: "Dejemos las discusiones de círculo para otro lado. Hay gente que se mira demasiado a sí misma, y que no puede salir de su círculo. No es la gente con la que vamos a sacar a la Argentina adelante". "Argentina tiene una situación de grave crisis económica y social. Venezuela no es el tema central y sí lo es para el Frente de Todos gobernar y sacar adelante a este país; lo demás son peleas menores", advirtió Solá.

Al respecto, planteó que "la solución política en Venezuela no se arregla con bloqueos ni con sanciones ni amenazas, ni tampoco con evadir las elecciones". "Los problemas de Venezuela se arreglan con elecciones y con acuerdos, y para eso estamos", afirmó el canciller en declaraciones radiales.

De esta forma, Solá defendió la reciente resolución que votó al en apoyo al informe de Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela en la reciente Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la ciudad de Ginebra.

Esta votación a favor del informe que elaboró Michelle Bachelet generó rechazos de dirigentes aliados del oficialismo que simpatizan con el chavismo, y que lamentaron que la gestión de Alberto Fernández no se abstuviera de pronunciarse sobre el caso Venezuela.

"Argentina tiene un activo en el mundo, que es la defensa de los derechos humanos", la que es reconocida globalmente. ¿Cuánto valemos en Ginebra? Valemos nuestra coherencia en el tema de los derechos humanos", advirtió Solá a esos sectores.

Y agregó: "Se nos acusa de votar con el Grupo de Lima. Durante todo nuestro gobierno, desistimos de votar las decisiones del Grupo de Lima. Apoyamos el informe Bachelet y es el único que apoyamos y que nos parece serio". "Si uno se fija en todos los países que copatrocinaron la segunda declaración (la que Argentina acaba de respaldar) están todos los países de Europa y casi todos los de América", aclaró.

Fuente: Noticias Argentinas