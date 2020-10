Selección: Scaloni no confirmó el equipo y deja intrigas con el arquero

En conferencia de prensa el seleccionador dijo ya tener el equipo titular y no deslizó respuestas sobre si atajará Martínez o Armani. De todas maneras irá el golero de Aston Villa.

En una nutrida conferencia de prensa realizada por prensa de AFA en el formato de zoom, el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, a horas del debut por Eliminatorias frente a Ecuador (este jueves a las 21.30), dejó respuestas trascendentes además de insinuar que no tiene dudas en el equipo titular. Y sobre el arco, lugar que dirimen Emiliano Martínez y Franco Armani, destacó que ya tiene en mente al elegido, y que seguiría en el camino hacia el mundial Qatar 2022.

"Pensamos en tener un arquero y que tenga continuidad, pero por distintas circunstancias no pudimos tenerlo. El que responda se quedará en el arco", se limitó a contestar. De todas maneras, atajará Martínez

"Nosotros intentamos jugar de la misma manera, sea quien sea quién esté al frente. Nuestra idea va a ser la misma. Me preparo partido tras partido, sabiendo que es una dificultad increíble y se suma que ahora se juega en un ambiente extraño, sin público. Son complicadas las Eliminatorias, el que dice que son fáciles se equivoca. Me parece que hay que ir partido tras partido", contestó el ex volante de Estudiantes de La Plata.

🎙️Sobre el arquero "nuestra idea siempre fue tener un arquero titular, que pueda tener continuidad. Tenemos bastante claro quién va a ser el arquero y esperemos que nos responda. Es una respuesta fácil, si responde se quedará". pic.twitter.com/GPdmER6h3Y — El Gráfico (@elgraficoweb) October 7, 2020

Con relación a la posición de Lionel Messi en cancha, fue claro: "Messi siempre seguirá siendo delantero. Lo que intentamos es tener siempre tres opciones arriba y el partido será de esta manera. No cambió mucho su posición dentro de la cancha". Hablé con Messi cuando se resolvió su situación y lo escuché sereno. Ahora cuando llegó al predio tuvimos la charla bastante extensa. Está contento de estar acá y está bien en su club...".

Con respecto al equipo titular, no titubeó con ninguna especulación: "Lo tengo decidido, en la práctica se los comunicaré. Los arqueros que han estado con nosotros han sido los mismos. Por cosas que han pasado en la Libertadores no los pudimos tener. En ese sentido, lo tenemos bastante claro y confiamos en los que tenemos".

A su vez, destacó el esfuerzo de Leandro Paredes para que sea único volante central: "Tiene grandes condiciones, todos las conocen. Jugando solo creemos que puede explotarlas igual que de otra manera. Puede hacerlo bien en cualquier lado. Sabemos que en algún sector de la cancha podemos sufrir jugando de esta manera".