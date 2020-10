Ecuador: piden a Interpol la detención del ex presidente Rafael Correa

Sobre el ex presidente ecuatoriano pesa un pedido de notificación roja, que puede ser aceptada o desestimada por Interpol. Correa vive en Bélgica y no puede ser juzgado en ausencia.

La Justicia de Ecuador pidió el sello rojo de Interpol para la captura del ex presidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica y fue sentenciado a ocho años de prisión por corrupción, y para otros sentenciados por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, pero por el momento el organismo internacional no se pronunció por aceptar o rechazar la solicitud.

"Nuevo ridículo para Ecuador, pero, por supuesto, habrá que gastar nuevamente en abogados, limitaciones de viajes, etc. Así buscan quebrarnos. Por si acaso, Iván León, juez temporal, es un corrupto completo", escribió de inmediato Correa en su cuenta de Twitter.

No es la primera vez que el Gobierno ecuatoriano solicita la notificación roja contra Correa: en 2018 fue pedida por el caso del secuestro de un opositor en 2012 en Colombia, pero Interpol la rechazó.

La nueva resolución, fechada este martes por la Corte Nacional de Justicia, estableció "que se proceda con la notificación roja de Interpol" contra el ex mandatario y otros 14 sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016", refirió el medio MetroEcuador.

Además de Correa, la lista incluye a la ex ministra María de los Ángeles Duarte, el ex secretario Walter Solís, el ex ministro Vinicio Alvarado, la ex asambleísta Viviana Bonilla, el ex legislador Christian Viteri, informó el periódico El Comercio.

La completan Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Napoleón Sánchez, William Phillips, Rafael Córdova, Teodoro Calle y Mateo Choi.

El juez Iván León manifestó que ya existe una sentencia condenatoria “debidamente ejecutoriada” y también señaló que se desconoce el paradero de los 15 sentenciados luego de transcurrir 13 días (hasta el 6 de octubre de 2020), desde que se dispuso la localización y captura y la correspondiente emisión de las boletas.

Como parte de la solicitud de notificación roja, el juez pidió que se remita “de manera inmediata” el respectivo oficio al jefe de la Unidad Nacional de Interpol, texto que “estará acompañado de la documentación certificada pertinente”.

Si Interpol concede el pedido, cualquier fuerza del orden de todo el mundo podrá localizar y detener provisoriamente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar; sin embargo, la entidad no puede obligar a las autoridades de ningún país a detener a la persona.

Correa (2007-2017) fue juzgado en ausencia y sentenciado por sobornos a favor de su partido a cambio de contratos con diversas empresas durante su gobierno.

El ex presidente, de 57 años, fue vinculado al caso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria y que alega que eran de un préstamo de un fondo de su partido.

En diciembre de 2018, la Interpol rechazó el pedido de sello rojo contra Correa por el caso del secuestro de un opositor en 2012, en Colombia.

El juicio por secuestro está suspendido debido a que el ex presidente no puede ser juzgado en ausencia por ese delito, castigado con hasta siete años de cárcel. Correa niega su participación en el secuestro y considera que los juicios en su contra son una persecución del Gobierno de Lenín Moreno, su sucesor y ex aliado.

Fuente: Télam

