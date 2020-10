Dramático testimonio de un cordobés con Covid-19: “No quiero que les suceda”

Un empresario de Carlos Paz, Ariel Tondo, vive horas dramáticas luego de que confirmaran su diagnóstico de coronavirus y tuviera que ser internado con un cuadro de neumonía bilateral en un nosocomio de la ciudad de Córdoba.

“Quiero contarles un poquito cómo es la enfermedad y cuáles son las complicaciones que tiene. No quiero que les suceda”, sostuvo durante el crudo relato que dio a conocer a través de su perfil de Instagram y que fue difundido por el sitio de noticias Carlos Paz Vivo.

Ver esta publicación en Instagram COVID en 1*persona Una publicación compartida de ARIEL TONDO (@tondoariel) el 3 Oct, 2020 a las 12:28 PDT

Tondo fue diagnosticado con coronavirus el lunes pasado y su situación se agravó desde entonces. “El lunes me notificaron Covid positivo. El martes colapsaron mis pulmones, fue muy virulento, 39 grados de fiebre. A las 4 de la mañana me fui solo en el auto porque tengo Covid, y llegué solo al Allende. Me hicieron una tomografía, me dieron un poco de oxígeno y me diagnosticaron neumonía bilateral total. Me dijeron que no tenían camas. Y ahí es donde les quiero contar cómo se complica lo que puede ser fácil. Esta enfermedad nos da igual a todos, al de abajo, al del medio y al de arriba. No existe la plata, no existe nada”, indicó a través de las redes sociales.

“Por intermedio de un conocido, con el que estoy muy agradecido, apareció una cama en el Hospital Italiano. Me fui en el auto a internarme. Al rato ya estaba siendo asistido por médicos que realmente increíbles. Todos ya fueron contagiados de Covid”, agregó.

El carlospacense comentó que se contagió durante un velatorio donde asistieron otras 17 personas que también contrajeron el virus.

