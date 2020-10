Legisladores debatirán la emergencia por violencia de género en Jujuy

La Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género, que preside la diputada del Frente de Todos, Leila Chaher, será la encargada de reunir los aportes y garantizar la participación de las organizaciones y movimientos de mujeres que luchan contra la problemática, para buscar declarar la emergencia por violencia de género en la Provincia de Jujuy.

La iniciativa llega tras los femicidios de cuatro jóvenes que conmocionaron a la sociedad jujeña y provocaron una reacción social expresada en multitudinarias marchas en las que se reclamó justicia por las víctimas y la renuncia de funcionarios como el ministro de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer, y la titular del Consejo de la Mujer local, Alejandra Martínez.

El jueves hallaron asesinada a Gabriela Abigail Cruz, de 24 años, en inmediaciones de las Serranías de Zapla. La joven había desaparecido la semana pasada y por el hecho está detenida su expareja, quien confesó el femicidio.

A ella se suman Iara Rueda, de 16 años, quien fue encontrada semienterrada el último lunes a ocho cuadras de su domicilio, crimen por el que detuvieron a dos hombres; Cesia Nicole Reynaga, oriunda de Abra Pampa, hallada el 8 de septiembre, tras permanecer diez días desaparecida, y Roxana Mazala, de 31 años, envenenada este martes en la ciudad de Perico por su pareja, quien luego de cometer el crimen se suicidó.

Durante el debate del jueves el oficialismo jujeño impuso su mayoría en el Parlamento para sancionar la ley 6.185 que establece la creación de un Comité Interministerial Permanente de Actuación ante Desapariciones y Extravíos de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad, integrado por ministerios del gobierno y el Ministerio Público de la Acusación. El organismo "realizará un trabajo de manera colaborativa y no de manera aislada como se venía haciendo en el sistema", explicó la diputada radical Luna Murillo, por lo que consideró que "es necesario que múltiples instituciones se involucren en el momento de las desapariciones" de mujeres.

"Seguramente se fueron cambiando los protocolos de búsqueda en ámbito del ministerio de Seguridad es por eso que se arma este proyecto para lograr eficacia y de forma inmediata", agregó.

La diputada del Frente de Izquierda Natalia Morales sostuvo que "el Estado y el Gobierno provincial son responsables de la larga cadena de hechos de violencia de género" y criticó que impone "una ley que ya está legisladas a nivel internacional y nacional", por lo que consideró que el comité nombrado "no hará nada para tratar de evitar femicidios, es todo lo contrario es para actuar una vez que desaparecen las mujeres".

La legisladora del Frente de Todos Alejandra Cejas dijo que "el oficialismo no hizo la tarea", al indicar que presentaron un proyecto que expuso la actual jueza del Superior Tribunal de Justicia y ex legisladora radical Beatriz Altamirano en el año 2015, que es una iniciativa "para que el gobernador se reúna con sus funcionarios y sus empleados". "Este proyecto es una falta de respeto para los jujeños, no hace falta organismos burocráticos", expresó, y agregó: "Cuando se mata a una niña no se necesita un comité radical, se necesita de la presencia del Estado".

Fuente: Agencia Télam

