Indec informará este miércoles el índice de pobreza del primer semestre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este miércoles la evolución que registró el índice de pobreza durante el primer semestre del año, un período signado por la caída de los ingresos y el incremento de la desocupación, en medio de las medidas de aislamiento preventivo dispuestas para morigerar el avance del coronavirus.

La posibilidad de que este indicador dé cuenta de un incremento se refleja en otros índices ya informados con anterioridad por el Indec, como el Producto Bruto Interno (PBI) que al cierre del segundo trimestre del año marcó una caída de 19,1%, mientras que la inflación registró un avance de 42,8% en doce meses, y el índice de salarios se incremento 36,4% en similar período.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, consideró que debido a la caída de la economía, “ha aumentado la pobreza y la desigualdad en Argentina". "Es evidente, (este incremento) si bien es difícil hacer encuestas presenciales en este contexto” de pandemia", dijo el ministro a la prensa la semana pasada.

La última medición del Indec, dada a conocer en marzo sobre datos del segundo semestre del 2019, registró que el 35,4% de los habitantes se encontraba en situación de pobreza. En tanto, el nivel de indigencia se ubicó en el 8%.

De esta manera, sobre una población de 47 millones de habitantes, alrededor de 16,4 millones de personas no tuvieron los ingresos suficientes para adquirir servicios básicos e indumentaria, que se requieren para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza, entre los cuales, 3,7 millones no tenían dinero ni siquiera para alimentarse todos los días.

Fuente: Télam