Fernández: "En cuatro años, los pícaros compraron dólares una y otra vez"

El presidente Alberto Fernández sostuvo este jueves que no está "sembrando grietas" sino que quiere "cerrarlas" y afirmó que tampoco busca "echar culpas ni generar diferencias". En tanto, volvió a criticar al Gobierno anterior respecto a la política monetaria y la venta de dólares para el ahorro.

"En cuatro años tomaron deuda una y otra vez, los pícaros compraron dólares una y otra vez, se la llevaron afuera una y otra vez y otra vez tuvimos que llegar nosotros a poner orden (...) no estamos abriendo grietas ni mucho menos, lo único que queremos es cerrarla pero que aprendamos", dijo al encabezar un acto de entrega de viviendas Procrear, en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco.

"A mi no me avergüenza que el Estado vaya en auxilio de los que más lo necesitan; me avergüenza que el Estado le dé vía libre a los pícaros para especular y ganar ellos solos", remarcó.

Desde el Gobierno anterior "dejaron de construirlas por razones que uno no logra entender. Y muchas obras quedaron paradas, junto a 11 mil viviendas que los argentinos están esperando que las terminemos", sostuvo y agregó que hay "millones de argentinos que buscan la casa propia porque es la esencia de la condición humana".

"No se sabe si fue por razones políticas, ideológicas, por maldad o por inoperancia", afirmó Fernández.

En el acto se entregaron 47 de las 92 viviendas finalizadas, ubicadas en las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Mendoza, Misiones y Santiago del Estero.

Desde Presidencia se informó que en los próximos meses se estarán entregando más de 1.500 viviendas en todo el país de las más de 11 mil planeadas. Entre las provincias donde se prevén entregas está Córdoba.