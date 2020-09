Caso Maldonado: sobreyeron a los abogados González Quintana y Cabaleiro

"Después de dos años y medio de estar procesado y querellado por un gobierno que se fue dejando un daño irreparable, hoy, el día de mi sobreseimiento pido que no vuelvan nunca más!", así anunció el abogado cordobés Carlos "Chuzo" González Quintana que la Justicia dejó sin efecto la imputación que pesaba sobre él y el también letrado Fernando Cabaleiro, por sus participaciones en el caso Maldonado.

Los abogados habían sido denunciados en 2018 por la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de conformar una asociación ilícita, falsa denuncia y traición a la patria debido a sus pedidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para lograr que el Estado buscara a Santiago mientras aún permanecía desaparecido tras haber sido reprimido junto a la comunidad mapuche en Cushamen, en Chubut.

Y en el caso de González Quintana, también fue sancionado severamente por el tribunal de disciplina del Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba con su suspensión en el ejercicio profesional por seis meses, bajo el argumento de "haber utilizado la hipótesis de la desaparición forzada de persona para conseguir medidas cautelares contra el Estado nacional".

"Mientras espero el equinoccio de primavera y como un hermoso regalo de la pacha, recibo esta notificación judicial como un alivio inmensamente fresco. En marzo del año 2018, cuando habían transcurrido apenas 5 meses de la aparición del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado y a instancias de una descabellada denuncia penal redactada por el inefable Fernando Soto, ex abogado del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión Bullrich, se inició una persecución política, mediática y judicial contra mi compañero Cabaleiro y contra mí", repasó González Quintana en un posteo que hizo en Facebook.

El abogado confesó también que nunca sintió tan de cerca la presión de un gobierno encima suyo. "Nada menos que Patricia Bullrich nos presentaba batalla...esta vez ya no en los medios amigos sino en la justicia federal (...) Recibí amenazas de todo tipo, incluso esas que te estrujan el alma de estupor...con la familia no!, dijimos...y seguimos adelante. Recibí una sanción disciplinaria que ordenó suspender mi matrícula de abogado por 6 meses, el máximo previsto por la ley!...y seguimos adelante. Guarde silencio como estrategia defensiva hasta tanto esta infame causa penal que me desvelaba se terminara de resolver con el sobreseimiento!...y seguimos adelante".

Finalmente, González Quintana agradeció a quienes "siempre creyeron en nuestro compromiso con esta causa en particular". "A la gente mapuche que sigue resistiendo en los territorios ancestrales, a la mesa de trabajo por los DDHH de Córdoba que me abrazo en medio de la intemperie más absoluta y cuando la tormenta me golpeaba desde los cuatro puntos cardinales. A los miles de compañerxs de todo el país que pusieron el cuerpo y la cara por nosotros dos. A decenas de periodistas que informaron siempre de manera honesta, sensata y verdadera lo que pasaba con Cabaleiro y conmigo. A mi familia que no me soltó la mano nunca. A mi compañera de vida con quien hacemos vida. A mis socios del estudio jurídico en cordoba. A los abogados que me defendieron en las distintas instancias procesales penales y disciplinarias. A las mujeres lihua que sostuvieron mi espíritu guerrero con medicina y oraciones ancestrales. En definitiva a toda la gente consciente que sigue creyendo que el mundo se cambia con la acción y no con la palabra que nunca se sostiene".







Noticias relacionadas: