Usuarios de Movypark podrán reclamar la devolución del saldo pendiente

El presidente de Movypark, Carlos Zipilivan, la empresa concesionaria que administró el servicio de estacionamiento medido en la ciudad de Córdoba hasta marzo, anunció que los usuarios que tenían saldo pendiente en la App de gestión podrán consultar sus datos y reclamar su devolución ante la Municipalidad de Córdoba.

“Los usuarios podrán acceder al sitio web que habilitamos. A través de ese sistema y con su número de teléfono podrán acceder a su saldo. En el caso de que ellos lo consideren necesario podrán disponer de un comprobante que acredite su saldo. Automáticamente, enviaremos a la Municipalidad de Córdoba una nota de pedido con esa información que le permitirá conocer el saldo por el cual deben responder”, declaró Zipilivan.

Los interesados en conocer su saldo y gestionar su recuperación deben ingresar al portal www.movyparkcordoba.com.ar, colocar el número de teléfono y contraseña, los mismos que se utilizaban para ingresar a la App. Una vez realizada esta consulta, el usuario puede optar por recibir por correo electrónico la constancia de dicho saldo y autorizar el envío del mismo a las autoridades municipales.

El representante de la concesionaria del servicio de estacionamiento contó que después de la rescisión del contrato con el municipio, se le transfirió a la administración local los fondos correspondientes. “Todo esto se hizo hasta el 8 de abril debido a los plazos de liquidación de las tarjetas de crédito y débito. La Municipalidad tiene en su poder todos esos fondos, hasta el último centavo”, remarcó en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

El saldo transferido corresponde al valor de un mes de consumo, que alcanzaría 12 millones de pesos y que contemplaría a 110.000 usuarios.

Por otra parte, señaló el rechazo de la empresa a la aplicación que está desarrollando el Gobierno de la Capital y afirmó que “hay cuestiones legales aún no resueltas”. “Sobre el plano legal todavía estamos en una fase que de respuesta de la rescisión del contrato, por lo tanto esto es ilegítimo. También, hay condiciones graves que tiene esta aplicación. No me consta que este sistema tenga algún vínculo con la Universidad de La Plata con la que tenemos litigios. Por último, para los cordobeses tendrá un costo elevado que va a representar un porcentaje importante de la recaudación del servicio”, completó.

