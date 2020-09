Clubes de montañismo en disconformidad con la nueva ley provincial

A través de un comunicado, este jueves los clubes de montaña se mostraron en contra de la nueva ley aprobada por la Legislatura, que reconoce al montañismo como actividad deportiva. Si bien celebraron algunos puntos de la norma, expresaron sus críticas e indicaron que se perdió la oportunidad de declarar una ley de fomento.

"Los clubes de montaña no avalamos una ley donde el acceso a las sierras no esta garantizado y expresamos nuestro pesar por la pérdida de una excelente chance que tenían los legisladores de aprobar una Ley de Fomento del Montañismo y que, cometiendo un error habitual propio del desconocimiento de la actividad y de los intereses económicos de otros sectores, aprobarán en realidad una Ley de Turismo de Montaña", detallaron.

A la vez, destacaron que en Córdoba, hace cinco años se realizó un Encuentro Nacional sobre Acceso a las Montañas y allí se creó el colectivo nacional "Andinistas Argentinos", que fue el origen del Proyecto de Ley Nacional de "Fomento del Montañismo" y de otras normas positivas provinciales (como la de San Luis).

Desde entonces, "en el ámbito de la Federación Cordobesa de Montañismo y Escalada y con participación de varios clubes y grupos de montaña, se continuaron elaborando propuestas y se ha trabajado constantemente en aclarar mil veces el error conceptual de intentar regir la actividad deportiva del montañismo con una ley de turismo e incluso se han presentado notas y reparos sobre temas de apropiaciones. Todo esto caía en la Agencia Córdoba Turismo y a la vista están los resultados, no sólo no hubo soluciones sino que las restricciones se incrementaron", manifestaron.

En ese sentido, contaron que este año surgió un canal de diálogo con legisladores provinciales y durante varios meses, desde marzo del presente año, las organizaciones de montañismo de Córdoba acercaron diversas propuestas y observaciones al proyecto en trabajo. "Cuando parecía que se habían receptado las mismas de un día para el otro se introdujeron modificaciones que generan que esta ley tenga una dependencia absoluta del régimen de las normas turísticas que ya existen y que no deberían incidir en un proyecto que -se suponía- pretendía fomentar el montañismo como disciplina deportiva y socio-recreativa", lamentaron.

Y enumeraron los principios que exigen: entender el montañismo como deporte; fomentar el montañismo con políticas activas; y asegurar el acceso para la práctica del montañismo.

"Los errores conceptuales de los redactores que no comprenden que es una actividad deportiva y no turística han hecho que confundan y emitan una ley de Turismo de Montaña dejando en manos de la Agencia Córdoba Turismo, mediante una ley ya existente con resultados paupérrimos, el manejo y desarrollo de los accesos, y ello es inaceptable", objetaron. "Han circunscripto las actividades de los clubes a la relación de sus socios coartando todo tipo de actividades de fomento para la comunidad en general", agregaron.

Sin embargo, las organizaciones reconocieron que "en algunos aspectos" sus planteos fueron escuchados y celebraron que el montañismo sea declarado deporte, "que se reconozca –aunque sea parcialmente- a la Agencia Córdoba Deporte como autoridad de aplicación, que se reconozcan y se busque relevar los senderos ancestrales, senderos de índole deportiva, etcetera".

Finalmente sostuvieron: "Los montañistas estamos acostumbrados a las largas jornadas y a tener que decidir en ocasiones desistir de un objetivo o dejarlo para otra ocasión, la perseverancia es una característica de nuestra actividad y con esa misma paciencia y perseverancia, sin perder el objetivo, seguiremos tratando de lograr una auténtica Ley de Fomento del Montañismo en la cual no se depende de intereses económicos y fines que son ajenos a nuestro deporte".

Suscribieron el comunicado Federación Cordobesa de Montañismo y Escalada - Club Andino Córdoba, Club Andino Río Cuarto - Club de Actividades de Montaña Alta Gracia, Grupo de Escaladores Cerro Uritorco - Siurana Escalada Córdoba, Club de Montaña Champaquí - Club de Montaña Andinautas - Andinistas Argentinos, y Grupos de Trekking y Escalada de Córdoba.

Noticia relacionada: