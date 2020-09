Negri: “Condenar el mérito es condenar a Argentina a la chatura”

"Las sociedades sin mérito no son igualitarias. Son espacios poblados por individuos. No por personas", argumentó en contraposición a los dichos del presidente Alberto Fernández.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Mario Negri, se refirió a través de una carta a los dichos del presidente Alberto Fernández, quien señaló que lo que hace evolucionar y crecer a una sociedad no es el mérito.

El referente cordobés salió al cruce y sostuvo que “condenar el mérito es condenar a la Argentina a la chatura”. “Con mucho dolor leí ayer (por el martes) las declaraciones del Presidente y pensé en lo equivocado que está quien conduce hoy el país. Sus conceptos están reñidos con nuestra historia. En Argentina nació la patria con la inmigración. Aquí vinieron a trabajar nuestros bisabuelos porque en sus países no había futuro. En Europa había nobleza, había ricos y había guerras. Ellos querían cambiar y progresar”, destacó.

CONDENAR EL MÉRITO ES CONDENAR LA ARGENTINA A LA CHATURA Con mucho dolor leí ayer las declaraciones del Presidente y... Publicado por Mario Raúl Negri en Miércoles, 16 de septiembre de 2020

Asimismo, Negri remarcó que “no hay progreso sin la idea de mérito”. “Mérito es buscar valores. Ellos querían progresar. Y el reconocimiento que buscaban lo proyectaban en sus hijos. A ellos se sumó Sarmiento. Había que educar a todos para que todos progresaran. Las sociedades sin mérito no son igualitarias. Son espacios poblados por individuos. No por personas. Y por encima del individuo los tutela el poder”, argumentó.

Por último, dirigió una serie de interrogantes a la gestión del Gobierno nacional: “Si no hay mérito, ¿para qué educarse? ¿Si no hay reconocimiento para qué mejorar? Sin mérito no hay ciencia. ¿Para qué saber? ¿Para qué descubrir? Sin mérito se vive en una anomia eterna. ¿Es eso lo que quieren? Sin mérito no hay esfuerzos, ni individuales ni colectivos”.

Noticia relacionada: