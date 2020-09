Para Rodríguez Machado “hay una decisión política de avanzar sobre la Justicia”

La senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado cuestionó la decisión del oficialismo de votar contra el traslado de los jueces Bertuzzi, Castelli y Bruglia, al afirmar que "en la Argentina hay una decisión política de avanzar sobre el manejo de la Justicia”.

“Hoy se va a tratar el traslado de tres jueces, que tienen causas que al kirchnerismo le molestan. Entonces, cambiando las reglas de manera unilateral, los quieren apartar definiendo sus traslados para retirarlos de esas causas", dijo la representante del PRO en la previa a abandonar la sesión en la que, previamente, se aprobó la extensión de las sesiones remotas en la Cámara Alta. "A los kirchneristas les molesta que los jueces que intervienen en las denuncias por corrupción sean independientes", aseguró.

Rodríguez Machado señaló además que esta es una estrategia, cuyo próximo paso sería "declarar nulo todo lo actuado por estos jueces en las causas que involucran al kirchnerismo, porque van a decir que no fueron trasladados conforme a derecho y van a declarar la nulidad de esta actuación. Como la Corte Suprema es clara para definir estos casos, que los actos que han cumplido estos jueces son válidos, está el plan de aumentar los miembros de la Corte Suprema para modificar esta decisión. Así cartón lleno, tienen los jueces trasladados, declaran que no son válidas sus sentencias y después aumentan los miembros de la Corte Suprema para validar esa nueva decisión".

Finalmente, la cordobesa manifestó que "uno de esos jueces, el Dr. Castelli, dijo que no va a responder a lo que pueda votar y resolver el Senado. Yo le digo a ese juez, que es sólo el bloque mayoritario el que pretende avanzar con este atropello. Nuestro Bloque, el de Juntos por el Cambio, lo respalda y lo apoya para que pueda cumplir con sus funciones de forma independiente, en el marco de la Constitución. Estamos, en minoría, y lo vamos a defender para que los jueces no sean removidos de sus cargos. Hay senadores que estamos defendiendo la independencia del Poder Judicial y que no vamos a permitir que se atropelle a la Justicia".