El presidente de General Paz Juniors, Dante Felauto, no se anduvo con vueltas sobre la situación que viven los equipos que militan en el Torneo federal Regional Amateurs y cargó contra la digencia del Consejo Federal.

En declaraciones al programa El Show en la Red, que se emite por Showsport, el dirigente afirmó: “Es difícil saber cuando vamos a volver. No podés parar el fútbol por un año y medio".

Además contó: "Muchísimos jugadores de las ligas del interior, van a jugar a Primera. Me extraña muchísimo que un dirigente de AFA y presidente de un club del interior (Raed), no piense en el interior”.

Y se expresó sobre el Consejo Federal sin medias tintas.

“No nos sentimos representados con la gente del Consejo Federal. Van a tirar a la borda tres años de trabajo de los clubes”, sentenció.

Además, explicó: “El delegado nuestro del Consejo Federal jamás se comunicó con nosotros. Nosotros le dijimos que queremos jugar, nunca nos consultaron nada. Nosotros como clubes nos consideramos ciudadanos de segunda. No tenemos comunicación oficial, nos enteramos todo lo que pasa es a través de la prensa. Tenemos un canal de diálogo nulo con el Consejo Federal. No hay comunicación directa y no nos involucran”.