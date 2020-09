Apartan a empleada municipal que habría organizado una fiesta ilegal en Giardino

El intendente de la localidad de Villa Giardino, Omar Ferreyra, confirmó en horas de la tarde de este lunes la suspensión y el apartamiento de la jefa de inspectores local.

La decisión se dio a conocer luego de que el jefe del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de esa ciudad, Norberto García, señalara que la empleada municipal organizó una fiesta no autorizada para celebrar el cumpleaños de su perro durante este fin de semana.

“Se trata de una empleada municipal que está contratada. Esta mañana, hablé con la involucrada. Negó que haya organizado una fiesta y afirmó que se trató de una reunión familiar. Sin embargo, decidí separar del cargo esta persona hasta que avance la investigación”, aclaró el mandatario local, en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

Luego de que García diera a conocer la noticia, anunció su renuncia a la gestión del COE y sostuvo que lamenta la actitud de la empleada. "Es vergonzoso y lamento todo esto porque los que me conocen saben lo recto que soy y que me pongan en duda o estas actitudes me molestan y duelen. El intendente aceptó mi renuncia y yo seguiré en el área de Higiene y Seguridad si es que así lo cree conveniente", agregó.

Ante eso, Ferreyra desmintió que haya aceptado la renuncia del ex jefe del COE y afirmó que no entiende esa decisión. "Bajo ningún punto de vista desafecté del cargo a García. Cuando él me manifestó esto le dije que quería investigar lo que pasó", destacó el intendente.

Verónica Campos, la empleada que se encuentra involucrada en el hecho, permanecerá apartada de sus funciones hasta que se confirme lo sucedido. "Bajo ningún punto de vista avalaré esta conducta, pero todos tienen derecho a que se haga una investigación", completó Ferreyra.

La Justicia está trabajando de oficio para determinar el hecho.

