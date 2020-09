CFK afirmó que los jueces Bruglia y Bertuzzi garantizan la impunidad de Macri

La vicepresidenta Cristina Fernández afirmó este mediodía que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi van a "garantizar la impunidad" del ex presidente Mauricio Macri y ex funcionarios.

"Ayer (jueves) se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de (Guillermo) Dietrich, (Javier) Iguacel y (Nicolás) Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de 600 millones de dólares", sostuvo la ex mandataria.

A través de su cuenta de Twitter, la titular del Senado también arremetió contra el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, al indicar que "es el otro camarista que anuló el procesamiento de los macristas". La ex presidenta se refiere a la causa de los peajes, donde la Cámara Federal porteña declaró ayer la "nulidad" de los procesamientos a Dietrich, Iguacel, Dujovne y al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018.

AYER se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD600 millones. pic.twitter.com/SS3aNFcJFw — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 11, 2020

"Es el autor de la doctrina con la que se encarceló a peronistas o kirchneristas (como prefieras) por la teoría del `poder residual´", añadió.

Tras la decisión judicial de anular el procesamiento de ex funcionarios de Cambiemos, CFK aprovechó la ocasión para cuestionar al Grupo Clarín y afirmó: "En sus tapas, Clarín te dice que queremos separar a Bruglia y Bertuzzi porque me investigan a mí. Como dijo Néstor: Clarín miente... Todas las causas que me armaron ya pasaron la etapa de instrucción".

En sus tapas, Clarín te dice que queremos separar a Bruglia y Bertuzzi porque me investigan a mí. Como dijo Néstor: Clarín miente…. Todas las causas que me armaron ya pasaron la etapa de instrucción. pic.twitter.com/R6ndn08Kb1 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 11, 2020

En ese sentido, concluyó: "¿Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país?".

Los jueces Bruglia y Bertuzzi se encuentran en medio de una batalla legal contra el Gobierno, ya que el oficialismo afirma que sus traslados a la Cámara Federal no tuvieron el acuerdo necesario en el Senado: los magistrados plantearon un recurso de per saltum para que la Corte Suprema defina la cuestión.

