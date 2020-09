Jesús María: familiares del folclorista fallecido marcharon pidiendo justicia

Familiares y allegados a Martín Castro, el folclorista fallecido el lunes por la madrugada en un hospital de Alta Gracia, se concentraron frente al Hospítal Vicente Agüero de Jesús María exigiendo justicia y respuestas ante lo consideran una mala praxis.

Se trata del bailarín de Los Cantores del Alba que ingresó al nosocomio jesusmariense con un dolor abdominal y fue trasladado de urgencia al Hospital Illia de Alta Gracia, pero cuando llegó le exigieron un hisopado antes de intervenirlo. En medio de la espera por ese test el estado empeoró y no se pudo recuperar.

#JesúsMaría

La esposa de Martín Castro, Liliana Celiz, será recibida por el Director del Hospital Regional Vicente Agüero. pic.twitter.com/qEJa0ziUhY — Nicolas Luque (@nicolasluque) September 9, 2020

La manifestación comenzó pasadas las 10 de la mañana, partiendo desde la rotonda de Juan B. Justo y Avenida 28 de Julio hasta el Hospital Regional, donde Liliana Celiz, esposa de Castro, fue atendida por el director del nosocomio, Ricado Zoldano.

“Yo acá como puedo, tratando de digerir esta mal pasada que me jugó la vida. Con mucha bronca e impotencia porque me la jugó injustamente. Martín no se merecía este final por negligencia de los médicos, por no haber hecho cosas a tiempo”, sostuvo la mujer.

