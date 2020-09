Inoxidables: Rolling Stones reeditan "Goats Head Soup" con tres inéditos

Las Majestades Satánicas incluyeron en el disco, editado originalmente en 1973, un dueto memorable con el ex guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page.

Los Rolling Stones acaban de reeditar su disco de 1973 "Goats Head Soup" que incluye las canciones "Scarlet", "Criss Cross" y "All the rage", nunca antes escuchadas.

"Criss Cross" fue la primera canción inédita en sonar de este disco y su video causó sensación por la actuación de la modelo española Marina Ontanaya que se pasea muy sexy por playas y calles de la ciudad de Nueva York.

Pero la gran nota es inclusión de la canción "Scarlet", que fue grabada en octubre de 1971 e incluye al Led Zeppellin Jimmy Paige en guitarra y al eximio instrumentista Ric Greech en bajo, rol que ocupaba en Blind Faith y a veces en Cream, donde tocaba el violín.

La canción está dedicada a Scarlet, la hija de Page, y Jagger contó a medios internacionales que "recuerdo tocar este tema por primera vez con Jimmy y Keith en el estudio del sótano de Ronnie (Ron Wood). Fue una sesión fantástica".

Por su parte, Richards evocó: "Entramos al estudio tras una sesión de Zeppelin. Ellos estaban saliendo ya, nosotros teníamos el estudio a continuación, pero Jimmy decidió quedarse. En teoría no íbamos a cortar el tema definitivo, era una maqueta, una muestra, pero salió tan bien, con una formación como esa, ¿sabes?, mejor utilizarlo. Suena muy rock 'n' roll, ¿no?".

Consultado sobre la leyenda, Page narró que "Ron vivía en una casa llamada The Wick, en Richmond (oeste de Londres), y tenía un estudio de grabación en el sótano. Me dijo que había un invitado para hacer una sesión, y se trataba de Keith, y que Ian Stewart iba a estar allí. Así que pensé 'esto va a ser realmente grande, vayamos'. Ronnie realmente no tocó allí".

Además la canción se ha publicado con un remix producido por los indies estadounidenses War on drugs, que arranca con la esencia negra de la canción y luego la envuelve en ropajes de un neo soul moderno.

Las ediciones en Box Set de "Goats Head Soup" también incluirán “Brussels Affair”, el álbum en vivo grabado en un espectáculo memorable en Bélgica, en la gira de 1973 que siguió al lanzamiento del álbum a fines de agosto. Este disco muy buscado, mezclado por Bob Clearmountain, anteriormente solo estaba disponible en la serie de grabaciones en vivo "official bootleg" de los Rolling Stones en 2012.

"Goats Head Soup", onceavo álbum de estudio del legendario grupo fue grabado entre Jamaica, Los Ángeles y Londres y fue su última colaboración con el productor Jimmy Miller.

El nuevo set fue presentado por el single que se convirtió en una de sus baladas más reconocidas, la infinitamente elegante "Angie", hecha por Mick Jagger y Keith Richards durante su estadía de composición en Suiza.

De este modo, la más grande banda de rock de todos los tiempos vuelve al ruedo. Millones de fans en todo el mundo, agradecidos.