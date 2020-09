"No tenemos nada que esconder", dijo Salibi tras ser imputado por evasión

View this post on Instagram

#Cuarentena (Día 169) #Coronavirus Mensaje a los #Vecinos para contarles que junto a mi #Abogado el Dr #TyrsoPereyra nos hemos presentado ante la #Justicia para ponernos a disposición de la misma, como así también poner a disposición toda la Documentación de la @munimendiolaza si así lo requiera, para que se esclarezca esta situación en la que se involucra a Nuestra #Ciudad Quiero darles Tranquilidad a Ustedes mis #Vecinos que No tenemos nada que Esconder ni Ocultar Lo más Importante que Yo se quien Soy pero fundamentalmente Ustedes saben quien es Daniel #CuidemonosEntreTodos #NosotrosTeCuidamos