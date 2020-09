Imputaron a los intendentes de Mendiolaza y Saldán por evasión fiscal

Los intendentes de Mendiolaza y de Saldán, Daniel Salibi y Cayetano Canto, respectivamente, fueron imputados por presunta “administración fraudulenta agravada” en el marco de una megacausa contra una organización acusada de estafar a Afip.

Se trata de una investigación que detectó maniobras de evasión por 430 millones de pesos, tras más de 93 allanamientos en diferentes localidades de la provincia y el país.

La evasión se realizaba a través de facturas falsas y el uso de personas insolventes que se inscribían en la Afip y aparecían realizando operaciones de compra y venta.

Luego de que se diera a conocer la noticia, Salibi aseguró que “está sorprendido” por la imputación que lo involucra en esa investigación. “Estoy sorprendido en la investigación en la que se nos involucra. No he sido notificado en nada. Sí hubo un allanamiento en nuestra ciudad en un domicilio particular", sostuvo en diálogo con Cadena 3.

Asimismo, adelantó que su abogado presentará un escrito ante la Justicia para manifestar su disposición con el fin de esclarecer la situación.

Por su parte, el fiscal Enrique Senestrari, quien se encuentra trabajando en la causa, aseguró que se investiga la existencia de una red ilícita que "de manera organizada y sistemática, robaban claves fiscales a personas vulnerables y a monotributistas que facturaban trabajos ocasionales. Les cambiaban la condición ante la Afip, los convirtieron solo como pantalla en empresarios con capacidad financiera de emitir facturas".

En declaraciones a diario Puntal, Senestrari aclaró que estas facturas aprócrifas "fueron a parar a manos de muchas empresas que las usaban para generar crédito fiscal, es decir para que se descuente ese valor simulado al Impuesto del Valor Agregado que tiene que pagar en cada período fiscal que declaran".

En ese sentido, precisó que este tipo de maniobras se realizaban en "todo tipo de actividades comerciales".