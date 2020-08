"Aún no tenemos confirmación oficial de que el cuerpo sea de Facundo"

Pasadas las 18 de este lunes, surgieron diferentes versiones que confirmaban que el cuerpo encontrado en un cangrejal de la zona de Villarino, pertenece a Facundo Astudillo Castro, el joven que se encuentra desaparecido desde el pasado 30 de abril.

Sin embargo, desde el entorno de la familia de Facundo aseguraron que aún no tienen información oficial y aseguraron que "es una vergüenza" que trascienda esta noticia.

"Esta es una vergüenza más de las tantas que tenemos que ver en este caso, donde circula públicamente una información que ni la madre de Facundo ni nosotros como representantes de la querella sabemos", dijo Leandro Aparicio, uno de los abogados de la querella.

"Mientras tanto vemos cómo la misma jueza María Marrón denuncia ante el Colegio de Abogados a Luciano (Peretto) porque lo único que hizo fue afirmar que la hipótesis que más se está confirmando es la de la desaparición forzada", remarcó el letrado en declaraciones con la Izquierda Diario.

Asimismo, Aparicio ratificó a Radio 10 que continuarán a la espera de los resultados de ADN que se le practican al cuerpo en Córdoba. "Seguimos insistiendo con que lo de Facundo fue una desaparición forzada", afirmó.

Vale destacar que en horas de la tarde varios medios nacionales destacaron que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) habrían logrado establecer la identidad del cuerpo encontrado el mes pasado.

Sin embargo, Cristina Castro, madre del joven, aún espera que se completen las pericias correspondientes a los restos y cuestionó a los medios que publicaron la información. "Hasta el día miércoles no estará el ADN. Me lo confirmo la jueza Marron recién. No se de dónde sacaron esa noticia. Asimismo, el servicio de antropología forense. Me acaba de llamar", sentenció.

Los resultados de ADN se conocerían en la semana del miércoles 2 de septiembre.

Facundo Astudilo Castro desapareció el 30 de abril último cuando, en plena cuarentena, se fue de su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca y fue retenido en un control policial cuyos efectivos ahora están siendo investigados.

