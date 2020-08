El juez Augé le negó la autorización a Arribas para salir del país

El ex funcionario está procesado en la causa por el espionaje contra la actual vicepresidenta en 2018, tanto en el Instituto Patria como en su departamento de Recoleta.

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé le negó al ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas la autorización para poder salir del país y viajar a Brasil y Europa para continuar con su trabajo de representante de jugadores de fútbol.

Así lo hizo luego del pedido que había hecho el ex funcionario, quien está procesado en la causa por el espionaje contra la actual vicepresidenta Cristina Fernández en 2018, tanto en el Instituto Patria como en su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La solicitud de Arribas, que previamente había sido rechazada por la Fiscalía del caso, era para salir desde el 24 de agosto pasado hasta el 20 de octubre próximo.

En su pedido, el ex "Señor 5" dijo que se abrió el mercado de pases profesionales de fútbol en el viejo continente, "que cierra el venidero 5 de octubre en las ligas europeas en general y el 16 de octubre, en particular, para el Reino Unido de Gran Bretaña". "Precisamente ahora y como es de público conocimiento en el ámbito deportivo, el club inglés Everton FC se encuentra negociando la adquisición de pase del jugador brasileño Allan Marques Loureiro, que revista en el club S.S.C. Nápoli de Italia y es representado por quien suscribe", explicó el ex jefe de los espías.

"Soy el único sostén de la familia y, como adelanté, mi actividad laboral se desarrolla principalmente en Brasil y, en lo vinculado con la representación de deportistas, también en otros países, sobre todo de Europa", añadió. "No poseo en la actualidad ingresos o actividades comerciales que me permitan desempeñarme en la República Argentina, lo que originó la pérdida de mi residencia fiscal ante la AFIP", subrayó Arribas.

En un pasaje de su pedido a la Justicia, recordó que vivió en Brasil desde 2006 hasta diciembre de 2015, cuando fue designado al frente de la AFI por el entonces presidente Mauricio Macri.

"Cuando tomé la decisión de asumir la función pública, mi familia me acompañó y nos mudamos al territorio nacional, siempre con el propósito de retornar a Brasil una vez que cesara en el cargo. Por esta razón, tras concluir mis tareas en diciembre de 2019, comenzamos los preparativos para regresar a Brasil", remarcó.

Arribas presentó el escrito este miércoles ante el juez Augé, que horas después le denegó el pedido, tal como había solicitado la Fiscalía del caso.

Fuente: Noticias Argentinas