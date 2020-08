Servicios esenciales: "No es una medida contra nadie", dijo Fernández

En alusión al Grupo Clarín, el mandatario indicó que "no está en guerra con nadie", tras haber declarado a los servicios de internet, cable y telefonía celular como públicos y esenciales.

Tras haber declarado a los servicios de internet, cable y telefonía celular como públicos, el presidente Alberto Fernández sostuvo este domingo que la medida fue adoptada para "defender los intereses de los argentinos".

En ese sentido, aseguró que "es falso" que esté en guerra con el Grupo Clarín y remarcó: "No estoy en guerra con nadie. Hay algunos que no se enteraron de que la guerra terminó y siguen disparando solos. Algún día recibirán un diario que informe bien y se enterarán que la guerra está terminada", sostuvo el mandatario nacional. "No es una medida contra nadie", indicó.

"Lo que sí se terminó es el país de los Ceos y los gerentes que permitían que los empresarios hicieran lo que quisieran, ese país se terminó", sostuvo en esa línea.

Asimismo, consideró que esta decisión "a Clarín lo puede afectar un poco más porque está en todos esos negocios", ya que "da internet, cable, telefonía y telefonía celular".

"Con ese criterio también podría verse afectado Telefónica o Telecentro", estimó en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, subrayó que "algunos piensan que esta medida es por una pelea": "Yo estoy defendiendo los intereses de los argentinos. En Noruega y Finlandia, estos son servicios públicos".

"La mejor Argentina es la Argentina que otorga derechos", expresó el mandatario y también afirmó que "a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el Gobierno de (Mauricio) Macri". Resaltó que "la actividad industrial está produciendo más (ahora) que lo que producía el 19 de marzo" último, cuando se declaró el aislamiento obligatorio por la pandemia.

Sobre la reforma judicial, el mandatario nacional aseguró que "hay algunos que no quieren que salga para mantener a la corporación judicial que tanto daño nos ha hecho".

"Hemos mandado un Proyecto de Ley para que se pueda debatir, siempre que sea para construir una Justicia mejor", consideró el Presidente.

Noticia relacionada: