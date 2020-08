A 12 días del crimen de Blas Correas: "Me siento absolutamente sola"

"Me siento absolutamente sola", dijo María José, mamá de Juan Cruz, el joven que conducía el Fiat Argo cuando Blas Correas fue asesinado por la Policía de Córdoba. Los dichos de la mujer hacen alusión a las autoridades políticas.

“A nuestros hijos quienes deben cuidarlos no lo hacen y son tratados como asesinos y delincuentes. Eso siento cuando él me relata las cosas. Fueron acribillados y rechazados”, indicó la mujer en una entrevista con Cadena 3.

“Ellos salieron a dar un paseo, a un bar. Fueron a buscar uno de los chicos que faltaba y, en su regreso, fueron perseguidos por una moto que los violentó y les rompió un espejo. Ellos no tenían que escaparse de nadie porque son personas honestas", dijo.

El reten policial y la clínica Aconcagua

Respecto al retén policial donde se iniciaron las disparos, la mamá de chico conductor, precisó que "no era un puesto fijo" ni tampoco tenía valizas, ni conos sino dos autos que estaban parados en el lugar. "Juan Cruz intentó disminuir la marcha, cuando se vio apuntado por tres uniformados”, explicó la madre y agregó que finalmente el joven "decidió no frenar y, minutos después, Blas le pidió que lo llevaran a un hospital porque lo había alcanzado una bala".

“Venían aturdidos con lo de la moto. Siguieron y se encontraron con estos móviles y con armas a la altura de sus cabezas. Hay una bala que no siguió su curso y quedó alojada en la cabecera de la butaca donde iba Juan Cruz”, detalló.

La mujer contó que está todo en la causa, que “hay filmaciones de ese momento", donde los jóvenes tras verse apuntados, siguieron y a los metros, Blas le pidió llevarlo a una clínica porque había sido atravesado por una bala. "A partir de allí, Juan Cruz y su novia lo llevaron en lo que yo digo a un Vía Crucis hasta la clínica. La falta de humanidad y la negligencia hace que sean rechazados. Les dijeron que eran cuestiones de la noche y que no podían atenderlos”, agregó la mamá de Juan Cruz en alusión a la clínica Aconcagua donde le negaron atención al adolescente herido.

"Al ser rechazados, le pidieron que los ayudara a subirlo al auto. Fue una tragedia espantosa para sus cabezas. Tienen traumas que están tratándose”, expresó y contó que luego intentaron dirigirse al Hospital Urgencias pero fueron bloqueados en Chacabuco y Corrientes, donde los detiene la Policía.

“Juan Cruz y su novia les aclamaron y pidieron que los dejaran seguir porque estaban con su amigo herido de bala. No respondieron a eso. Ellos suplicaban que los dejaran seguir porque su único objetivo era salvarle la vida. Eso querían hacer y no pudieron lograrlo. Ahí no pudieron hacer más nada. No fueron muy bien tratados, hay testigos que lo dicen. Ellos estaban en un colapso mental. Es una situación espantosa", dijo la mujer y cerró: "Llegué como madre sin saber nada porque me sonó el celular a las 0.40 y, a partir de allí, todo lo trágico que venimos viviendo”.

