Murió Mercedes Barcha Pardo, compañera de vida de Gabriel García Márquez

Mercedes Barcha Pardo, esposa del escritor colombiano Gabriel García Márquez, falleció en Ciudad de México este sábado. La compañera del genial “Gabo” había nacido el 6 de noviembre de 1932 en Magangué, Bolívar, y tenía 87 años.

Barcha Pardo y García Márquez se conocieron en 1941, cuando eran apenas unos niños, y estuvieron 56 años de casados, desde 1958 hasta el 17 de abril de 2014, cuando él falleció, a los 87 años. Tuvieron dos hijos: el cineasta Rodrigo y el artista Gonzalo García Barcha, que actualmente tienen 60 y 56 años, respectivamente.

La noticia del fallecimiento de Mercedes fue confirmada por Gabriel Torres García, sobrino del premio Nobel colombiano, según el diario cartagenero El Universal. Al parecer, ella sufría de problemas respiratorios.

Barcha Pardo fue el gran amor del escritor colombiano. A ella le dedicó la novela 'El amor en los tiempos del cólera', publicada en 1985, con estas palabras: "Para Mercedes, por supuesto".

Además, ella fue clave para que García Márquez terminara de escribir 'Cien años de soledad' (publicada en 1967), la obra más conocida del premio Nobel. “Gabo” tardó 18 meses en terminarla, y ella logró mantenerlos económicamente durante ese tiempo.

"Cuando el dinero se acabó, ella no me dijo nada. Mercedes logró, no sé cómo, que el carnicero le fiara la carne; el panadero, el pan; y que el dueño del apartamento nos esperara nueve meses para pagarle el alquiler. Tú ya sabes la cantidad de locuras que ella me ha aguantado", le contó García Márquez a Plinio Apuleyo Mendoza, en una charla que hace parte del libro 'El olor de la guayaba'.