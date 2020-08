El gobernador de Jujuy Gerardo Morales confirmó que tiene coronavirus

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, confirmó este viernes por la noche en sus redes sociales que su diagnostico de Covid-19 dio positivo.

Según expuso que se encuentra asintomático y en aislamiento. Señaló además que cumple el aislamiento y las recomendaciones médicas.

"Quiero comentarles que recién me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas. En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia. No bajemos los brazos!!", expresó en su mensaje el gobernador de Jujuy.

Cabe destacar que en esa provincia crecieron notoriamente los contagios de Covid-19 en el último mes. Jujuy registra un total de 4.238 casos de coronavirus de los cuales 3.116 fueron recuperados, al tiempo que se lamentaron más de un centenar de fallecimientos desde que inicio la pandemia.