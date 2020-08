Oscar Alberto Dertycia y el dolor por no ser "tribuna" en Instituto

Todavía no lo digiere. El ex delantero de Instituto Oscar Dertycia, goleador histórico de todos los tiempos en AFA con 93 dianas, manifestó su tristeza por no ser considerado por el hincha "glorioso" para que su nombre pueda bautizar una tribuna,

"Te duele ser el goleador histórico de Instituto y haber salido de La Agustina y que el socio no te reconozca. Duele quedar afuera del nombre para una tribuna y que no te nombren. La verdad esperaba otra valoración", contó en el programa "Futbolémico" de Radio Impacto.

"Me ganó Mastrosimone en la votación por la tribuna, bienvenido sea", buscó consolarse el "Cocayo" pero lo mismo siguió con su pena: "Nosotros cuando jugabamos en Alta Córdoba la cancha estaba pelada como mi cabeza, ahí jugó Bochini, Alonso. Hoy tienen de todo, a veces se demuestra el hambre de gloria que hay y otras veces no".

"Habrá que seguir trabajando en silencio como siempre hice, el dirigente tiene que respetar y entender que hay otros pensamientos importantes que pueden ayudar a Instituto. Soy hincha de Instituto y en su momento fui socio, hay que recuperar la masa societaria del club", reflexionó después en la continuidad de la nota ¿Cuáles habrá sido las razones de esa indiferencia? Dertycia entiende que fue su traspaso a Talleres: "Sé que el paso por Talleres le dolió al socio del club, pero podría contar tantas cosas que hice por la institución. También es cierto lo del juicio, no me quisieron pagar lo que me debían y el juicio que hice me dejó mal parado".