La Legislatura de Córdoba extenderá la Ley Micaela a autoridades deportivas

La Legislatura de Córdoba aprobará este miércoles el proyecto de ley tendiente a implementar la obligatoriedad de la formación en cuestiones de género a autoridades y personal que se desempeñe en entidades deportivas de la provincia de Córdoba.

Durante el martes, los legisladores y las legisladoras alcanzaron un acuerdo para sacar adelante un despacho de comisión, que presenta mínimos cambios con respecto al texto original cuya autoría es de la legisladora Nadia Fernández, y que será aprobado en la sesión que se desarrolla durante la tarde del miércoles.

“Las mujeres y el deporte viven una larga historia atravesada por la desigualdad y la invisibilización, y aun así estuvieron compitiendo, alentando, trabajando y gestionando, pero nunca -o casi nunca – decidiendo”, dijo Nadia Fernández a La Nueva Mañana al ser consultada por el proyecto.

“Francamente, recién cuando tuve la oportunidad de escuchar a las integrantes de Futboleras Organizadas dimensione la gravedad de esta situación. Hablamos de entidades deportivas que muchas veces replican lo peor de la sociedad: la discriminación, la segregación, el machismo y en donde las decisiones son arbitrarias y generalmente son tomadas por varones que le dan la espalda a mujeres que lo único que quieren es ser respetadas como profesionales, que quieren igualdad en el trato, en las reglas del juego, y en consecuencia se reproduce la violencia y se vulneran derechos humanos. Los clubes no son para la familia, eso que se dice no es cierto, si fuera así las niñas y las mujeres estarían en igualdad de condiciones que los varones de esa familia. Les resulta más cómodo ver a las mujeres organizando las rifas, haciendo el repulgue de las empanadas para vender y comprar medias o camisetas, pero no les provoca la misma comodidad ver a esas mismas mujeres en la comisiones directivas de las entidades deportivas” describe la impulsora del proyecto.

“Las futbolistas juegan, se perfeccionan a pesar de todo, ni hablar de los cuerpos técnicos, de las arbitras y las periodistas deportivas. Pasa acá, en la Argentina y en el mundo. La participación de las mujeres viene en aumento por eso hay que comenzar a erradicar estereotipos de género que se presentan al deporte como algo reservado únicamente para los hombres, y con el único objetivo de afirmar y reafirmar el mandato de masculinidad imperante. En el caso de nuestra provincia, las mujeres nucleadas en Futboleras Organizadas asumieron un rol protagónico en este reclamo a la vez que asumieron el compromiso vital de cambiar el paradigma del deporte, patean el tablero y los muchachos lo viven mal porque sienten que les quitan un privilegio, la supremacía que creen tener y es por eso que es fundamental hay capacitar en la materia”, señala la legisladora de Hacemos por Córdoba.

Justamente respecto a las Futboleras Organizadas, la legisladora destacó en reiteradas oportunidades su importancia en los avances que vinieron experimentando las instituciones deportivas en el último tempo. “Son una historia de resiliencia, vienen jugando con los tacos altos, con el pasto alto y con la cancha inclinada, pero no están solas, vamos a estar con ellas; en eso debo decir que la Diputada Nacional Alejandra Vigo estuvo siempre junto a ellas, y cuando ella junto a la Ministra de la Mujer Claudia Martínez salieron a defenderlas sintieron la misma indignación que sentí yo un tiempo después”, afirmó.

“Es necesario que impulsemos acciones positivas que ayuden a generar condiciones que favorezcan la igualdad y la participación de las niñas y las mujeres en el deporte. La ley Micaela es para eso, para que los dirigentes, los jugadores profesionales y los amateur, los socios, los cuerpos técnicos y las familias se capaciten y puedan visualizar la violencia contra las mujeres y prevenirla”, advirtió Fernández.

Respecto a las expectativas sobre el tratamiento legislativo, Fernández aseguró estar “convencida de que tanto las instituciones deportivas como el deporte serán mejores con las mujeres adentro y esto va a suceder, así que no tiene sentido oponerse”. “Todos los bloques políticos están a favor del proyecto, menos uno; y esto te habla en algún sentido de la calidad institucional de la provincia de Córdoba, los cordobeses y cordobesas queremos derechos para las mujeres, y nos llena de orgullo que tanto radicales como peronistas peronistas, partidos de izquierdas y progresistas, estemos todos de acuerdo en ellos, porque la verdadera grieta es entre aquellos que estamos a favor de más derechos y los que no, y acá lo importante son los clubes, sus socios, los padres y madres que están dispuestos a acompañar a sus hijos e hijas en el deporte”, finalizó.