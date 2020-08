Tenaglia explicó el procedimiento tras el retorno a los entrenamientos

Hoy se concretó el retorno de los entrenamientos en Primera División del fútbol argentino, donde Talleres tuvo su modalidad. Cuatro grupos de seis jugadores, con distanciamiento y otras reglamentaciones del protocolo aprobado que se llevaron a cabo, mientras se esperaban los resultados de los testeos. En Talleres no hubo contagios de Covid-19.

Nahuel Tenaglia, defensor albiazul, comentó cómo se llevaron adelante los procedimientos preventivos: "Me levanté, desayuné y me fui en mi auto al predio. Cuando llegué al predio nos tomaron la fiebre, nos esperaban con un canasto personal con zapatillas, yo tenía que llevar mi agua. Luego nos hicieron el testeo de sangre, esperamos en 10 minutos los resultados. Me dio negativo y luego a entrenar", contó el nacido en Saladillo en el programa "La mesa del fútbol" de radio Pulxo.

Y agregó: "Mañana tenemos contacto con pelota y será bien despacio porque sólo veníamos haciendo trabajos físicos, así que estamos entusiasmados".

Sobre el desarrollo de la práctica, a cargo de los ayudantes de campo y auxiliares del DT Alexander Medina, Tenaglia declaró: "Entrenamos 45 minutos y pudimos al menos tener algo de contacto con loa compañeros. Entrenamos con zapatillas y mañana los botines y trabajo con pelota. Estamos muy contentos por volver a entrenar".

Para estos días se espera el arribo de Medina, quien se encuentra realizando la cuarentena luego de su estadía en su casa, en Uruguay.