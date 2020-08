Cristina Castro: "Mi corazón de mamá dice que Facundo no está con vida"

Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido desde el pasado 30 de abril, ratificó sus críticas hacia el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, al que cuestionó porque "no escucha y traba todo", y dijo que ya no tiene esperanzas de encontrar a su hijo con vida.

Este miércoles, la mujer contó que cuando recorrió la dependencia policial en donde encontraron un amuleto artesanal del joven de 22 años, sintió "muchos escalofríos".

"Había manchas de sangre en la pared, un colchón tirado. No sé por qué todo sigue allí, porque hicimos todos los pedidos a la Fiscalía, que no responde. Me gustaría que levantaran muestras de allí, porque se ve que son manchas de sangre", relató Castro en declaraciones al canal de noticias TN.

La madre de Facundo se quejó del accionar de la Fiscalía: "Está todo tan lento. El fiscal (Santiago Ulpiano Martínez) no nos escucha, nos traba todo, nos demora todo". Asimismo, advirtió que "la tierra de la parte de atrás de la comisaría está toda removida" y señaló que "no dieron explicaciones" sobre esa situación.

Al ser consultada sobre la versión de que habría habido una huerta en ese lugar y por eso estaba la tierra removida, la mujer respondió: "No como vidrio". La madre del joven desaparecido desde el 30 de abril subrayó que "de los cuatro (efectivos) sospechosos, tres son familia". "Dos mujeres son hermanas y los dos oficiales que detienen a mi hijo son pareja", añadió.

En tanto, y en declaraciones radiales, la mujer expresó: "No tengo esperanza de encontrar a Facundo con vida. Mi corazón de mamá dice que no está con vida".

Finalmente, Castro destacó el apoyo de los organismos de derechos humanos: "Están atrás nuestro. Tuve contacto con Madres y Abuelas (de Plaza de Mayo)".

Astudillo Castro permanece desaparecido desde el pasado 30 de abril, cuando emprendió un viaje a dedo desde la localidad de Pedro Luro hacia la casa de su ex pareja en Bahía Blanca.

Según denuncia la familia, la investigación está plagada de irregularidades, inconsistencias y declaraciones contradictorias de los policías que declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone.

La Policía Bonaerense fue apartada de la investigación, por lo que son las fuerzas federales las que están a cargo de los operativos solicitados por la Justicia.

Fuente: Noticias Argentinas

Noticia relacionada: