Hallaron un objeto de Facundo Astudillo Castro en un destacamento policial

A más de 90 días de su desaparición, la causa que investiga lo sucedido con Facundo Astudillo Castro dio un nuevo giro en las últimas horas. Es que luego de un peritaje, que contó con la participación de perros adiestrados, se encontró un objeto de madera en un basurero del destacamento policial de Teniente Origone que pertenecería al joven.

Se trata de una sandía de madera, que Cristina, madre del joven, reconoció. “Era un regalo de su abuela que llevaba siempre con él y mi otro hijo tiene uno igual. También hallaron manchas de sangre que serán analizadas”, dijo en declaraciones radiales a La Retaguardia.

El procedimiento a la dependencia policial de Villarino, localidad ubicada a 70 kilómetros al sur de Bahía Blanca, fue solicitado por el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina, con el aporte de canes de la División K9 y la participación del instructor de perros Marcos Herrero, quien fue presentado por la familia de la víctima.

Durante el rastrillaje fue secuestrada una bolsa de nylon que marcó uno de los perros, por lo que fue "preservada para ser analizada por peritos especializados".

“Los tiempos de las justicia no son los tiempos nuestros, yo lo entiendo, pero me hubiera gustado que ese mismo día se hubieran levantado estas muestras. Yo sé que estamos cerca de saber qué hicieron con mi hijo. Son ellos (por la policía bonaerense Villarino) los que me tienen que devolver a mi hijo”, señaló Cristina.

Vale recordar que Facundo fue detenido, a las 10, el 30 de abril pasado en un retén policial cuando abandonó Pedro Luro y fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, de donde salió unas horas después.

Según la pista que sigue la querella, entre las 15.30 y 16 de ese mismo día, el joven fue nuevamente interceptado por efectivos que lo introdujeron en una patrulla y, desde ese momento, nada más se supo de él.

El expediente está a cargo de la Justicia Federal ante la sospecha de que pudo haberse tratado de una desaparición forzada de persona, tal como denuncia la familia de la víctima desaparecida hace más de tres meses.

