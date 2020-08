"Parece que algunos pueden salir a marchar y otros no", dijo Sergio Maldonado

"Nosotros no convocamos a ninguna marcha, pero no puede ser que pase esto", dijo el hermano de Santiago, tras la represión durante el reclamo de justicia.

"En las marchas anticuarentena no pasa nada y después sale Lucas Verón a la calle y la Policía le pega un tiro". - Foto: gentileza

Sergio Maldonado consideró este lunes como "preocupante" lo que sucedió en la marcha en la que se pidió Justicia por la muerte de su hermano Santiago ocurrida hace tres años en la Patagonia y aseguró que, además de Horacio Rodríguez Larreta, el presidente Alberto Fernández también es responsable.

"Nosotros no convocamos a ninguna marcha, pero no puede ser que pase esto. Acá no solo responsabilizo a Larreta sino también a Alberto Fernández", sostuvo Sergio Maldonado en declaraciones radiales.

En ese sentido, agregó: "No puede ser que repriman una marcha que pedía justicia por Santiago. Parece que algunos pueden salir a marchar y otros no".

También remarcó que "es preocupante lo que está ocurriendo": "En las marchas anticuarentena no pasa nada y después sale Lucas Verón a la calle y la Policía le pega un tiro".

"Nosotros seguimos pidiendo justicia por Santiago y que se investigue como corresponde. Estamos solos en esta instancia", expresó, e indicó: "Hoy el Estado no nos da ninguna respuesta". "Los gendarmes que participaron del operativo del 1/08/2017 hoy siguen en funciones", concluyó.

Pedido de información a la Ciudad de Buenos Aires

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación remitió este lunes un pedido de informe dirigido al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, a raíz de la actuación de la Policía de la Ciudad durante la manifestación realizada el sábado en el centro porteño, al cumplirse el tercer aniversario de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, y expresó "preocupación" por la represión y detenciones.

"En el informe manifestamos nuestra preocupación ante los hechos ocurridos este sábado y advertimos la notoria diferencia entre dicha represión y el permiso pasivo otorgado para otras manifestaciones", aseveró el titular de la Secretaría, Horacio Pietragalla Corti, al dar cuenta de la presentación a través de la red social Twitter.

En este sentido, consignó que "con motivo de la represión y detención de manifestantes en la marcha por el aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado", desde la Secretaría de Derechos Humanos realizaron ese pedido, dirigido a Santilli.

En la solicitud enviada, la Secretaría manifestó su "preocupación ante los hechos ocurridos este sábado y advierte la notoria diferencia entre dicha represión y el permiso pasivo otorgado para otras manifestaciones".

"El carácter del pedido de información se enmarca en las competencias de la Secretaría, ya que (implica) identificar, analizar y tomar intervención en situaciones que involucren violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios de las Fuerzas de Seguridad", concluyó el comunicado.

