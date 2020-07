Cafiero brindó un informe de gestión y recibió críticas de la oposición

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brindó este jueves su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados en el marco de una sesión especial en la que recibió críticas de la oposición. Durante su intervención, sostuvo que el Estado "está haciendo un esfuerzo sin precedentes" para asistir a la sociedad en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus y al respecto afirmó que en estas circunstancias "es el Estado el que te cuida, no el mercado".

"La población en estos casos extremos busca respuestas en el Estado. Nadie espera que el mercado por si mismos coordine o distribuya recursos. Todos le piden al Estado. En esta circunstancias críticas, el Estado es el que te cuida, no el mercado", resaltó.

"Estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes en el Estado. Tenemos que continuar con esta ética humanitaria del cuidado. No tiene que ser el logro de un Gobierno, que no lo es. Esto es el logro de una comunidad", remató.

En este marco, pidió a la oposición que acompañe al Gobierno en la cruzada contra los efectos del Covid-19, al sostener que "es importante" que la sociedad los "siga viendo juntos en esta pelea".

"Tomamos las medidas en el tiempo necesario y justo. Así lo hicimos. Y un día antes (de decretar la cuarentena en marzo pasado) tuvimos una fructífera reunión con presidentes de bloque que acompañaron esta decisión. Es importante que nos sigan viendo juntos dando esta pelea", señaló.

En este sentido, llamó a revertir el "discurso del odio" que plantea "incitar al golpismo contra un gobierno catalogado como dictadura, pese a haber sido legítimamente electo por el pueblo".

"Es peligroso cuando el discurso del odio ataca a comunidades científicas y consensos científicos. Ahí el discurso político no sólo pone en riesgo a un sistema de político sino a toda una comunidad. Es una discurso del odio que le dice a la gente que no hace falta cuidarse", cuestionó el funcionario.

A continuación, Cafiero defendió los términos y el alcance de la cuarentena que dictó el Gobierno el 20 de marzo pasado y enumeró las medidas que adoptó el Gobierno desde aquel momento, tanto desde el punto de vista de la política sanitaria como de las medidas económicas y sociales para paliar las consecuencias de la pandemia.

"Lo que provoca la crisis no es la cuarentena, es la pandemia Cuando uno cuestiona la cuarentena empieza a incorporar elementos que son riesgosos para nuestra gente", exclamó.

"Mientras que no tengamos la vacuna, la única forma de ralentizar el virus y prevenir mayores contagios es no relajarnos, no pensar que a mí no me va a tocar", enfatizó.

Hacia el final, Cafiero reivindicó el espíritu militante con la que los integrantes del Gobierno desempeñan sus funciones en medio de esta coyuntura, y afirmó: "Somos militantes, venimos a hacernos cargo, sin excusas, sin echarle la culpa al otro", en lo que pareció un contrapunto con el ex jefe de Gabinete de Cambiemos Marcos Peña y su recordada frase "Háganse cargo", dedicada al kirchnerismo.

Al tomar la palabra tras la intervención del ministro, el mendocino del PRO Omar de Marchi le adjudicó a Cafiero "un discurso de odio" y aseguró que los dirigentes del peronismo "volvieron peores" al poder, "llenos de odio y revancha".

"Se advierte en el rostro de la vicepresidente cuando habla. Y se advierte en el rostro de Alberto Fernández de Kirchner", ironizó.

"Dijeron que venían a poner la Argentina de pie y lo que están haciendo fue poner a los argentinos de rodillas. Ya estábamos de pie, erguidos, tratando de resolver problemas estructurales que flagelaron a los argentinos durante décadas", apuntó.

Para De Marchi, en el Gobierno "nunca tuvieron plan económico y no lo tienen" y "no enviaron el Presupuesto al Congreso porque no lo tuvieron ni lo tienen".

"El único plan que tienen es el de limpiar los prontuarios de la década más corrupta", sostuvo, en referencia a los doce años de kirchnerismo entre 2003 y 2015.

En representación de la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López apuntó contra el proyecto de moratoria, y tras recordar que el presidente Alberto Fernández había sido abogado asesor del Grupo Indalo, destacó que en el debate parlamentario se tendrá "la oportunidad de saber si se está haciendo una ley a medida de un grupo empresario y de dos empresarios en particular, Cristóbal López y Fabián De Sousa".

"Me suena mucho más un traje a medida cuando se votó en este Congreso una ley de blanqueo de capitales con el compromiso de que no sea utilizado para familiares de funcionarios y el mismo Presidente lo modificó con decreto. Ahí la institucionalidad parece que falló", retrucó Cafiero.

"La verdad es que el gobierno anterior estuvo plagado de conflictos de intereses", añadió en respuesta al planteo de que Fernández asesoró al grupo Indalo.

Por otra parte, Cafiero defendió el proyecto de reforma judicial que el Gobierno ingresó en el Senado, al sostener que la iniciativa "apunta a acercar y hacer más accesible la Justicia a los ciudadanos que así lo reclaman".

Fuente: NA

