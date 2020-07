Bell Ville no adherirá a la ley que impone multas por violar medidas sanitarias

El intendente de Bell Ville, Carlos Briner, anunció que esa ciudad no adherirá a la ley provincial 10.702, que establece multas para quienes incumplan los protocolos sanitarios implementados por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

“Más allá que es una ley que debemos respetarla, y así lo haremos, y el derecho que le asiste a la Provincia para dictar las normas, nos parece que es un amedrentamiento y acoso al ciudadano. Yo confío que entre los ciudadanos se pueden cuidar”, destacó el jefe comunal este miércoles.

Asimismo, la Policía de Córdoba podrá labrar actas y los inspectores municipales controlarán el cumplimiento de las medidas como el uso de barbijo y el distanciamiento.

Lo que Bell Ville no recibirá será el 30% correspondiente a cada Municipalidad que adhiera a la norma. Al respecto, el ex candidato a vicegobernador por la UCR sostuvo: “En caso que la Policía de la Provincia labre actas, que el dinero se lo lleve la Provincia. Dije que iba a cuidar a los ciudadanos de acuerdo a las posibilidades que tenemos, dentro del espacio del poder del intendente, y lo estamos haciendo. Por lo tanto Bell Ville no adhiere a esta ley. Por favor, les pido a los vecinos que se cuiden y no den oportunidades que nos hagan multas”.

Finalmente, Briner aclaró que existe una "buena relación con el Gobierno de la Provincia de Córdoba" y un contacto directo con el Ministro de Gobierno, Facundo Torres.

