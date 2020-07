Pichetto contra la reforma judicial: "Tiene un resultado cantado"

Previo a la presentación del proyecto, el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, indicó: "En este momento y en estas circunstancias no es conveniente iniciar este debate".

Pichetto dijo que la alianza opositora "no está participando" en el Consejo Asesor de la reforma judicial. - Foto archivo: Javier Imaz /LNM

El ex senador rionegrino y actual miembro de la Auditoría General de la Nación (AGN), Miguel Ángel Pichetto, consideró este miércoles que "en este momento y en estas circunstancias no es conveniente" iniciar el debate de una reforma judicial debido a las urgencias económicas.

"En este momento y en estas circunstancias no es conveniente iniciar este debate", sostuvo el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.

En declaraciones radiales, el dirigente peronista remarcó que la alianza opositora "no está participando" en el Consejo Asesor de la reforma judicial "a través de ningún representante".

"Esta convocatoria a un grupo de juristas, algunos identificados con el Gobierno, tiene un resultado cantado: el de la ampliación de la Corte", se quejó Pichetto. En ese sentido, cuestionó la incorporación del abogado Carlos Beraldi, que patrocina a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández.

"La incorporación de Beraldi no es conveniente más allá de sus capacidades como abogado. Vamos a esperar a ver qué pasa pero Juntos por el Cambio no participa, no tiene representantes", insistió.

