Fernández ante la CTA: "Me encantaría lograr la unidad de los trabajadores"

El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que así como se unió el arco político del peronismo, le "encantaría lograr la unidad de los que trabajan" porque eso los haría "más fuertes" y remarcó que los sindicalistas tienen que ser "protagonistas centrales" del debate acerca del país que hay que construir.

"Un Estado inteligente no es un estado chiquito. Es un Estado del que no se rían los poderosos. Es un Estado que preserve la igualdad e intervenga para eso, para que nadie se abuse del otro", consideró el primer mandatario.

"Todo esto son temas que tenemos que abordar para adelante y pensar juntos. Ustedes tienen que ser protagonistas centrales de este debate", manifestó.

"Siempre le digo a Hugo Yasky y a todos los sindicalistas que me encantaría, así como logramos la unidad política con Cristina y con Sergio, me encantaría lograr la unidad de los trabajadores, pero no soy yo quien tiene que decidir eso", indicó.

"Nos quieren hacer creer que porque Alberto habló con uno y no con otros, Alberto sabe bien a quiénes representa. Sabe que del otro lado de la pantalla hay gente que quiere construir el mismo país que yo. El primer compromiso es con quienes nos votaron", explicó el mandatario.

"Cuando nos convencieron de que no podemos convivir con nuestras diferencias, Macri fue presidente. No nos tenemos que olvidar de los que nos pasó", expresó, en tanto que pidió: "Que no nos dejen que nos separen y enfrenten".

"Sepan que acá tienen un compañero que ahora ejerce la presidencia pero sepan siempre que es un compañero de ustedes. Tenemos que poner de pie a la Argentina otra vez", subrayó, para luego recibir el aplauso de todo el arco sindical de la CTA.

El primer mandatario participó de la apertura del plenario de la CTA que dirige Hugo Yasky y donde estuvieron los secretarios generales de la CTA de todas las provincias.

