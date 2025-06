Frente al Palacio Municipal, en la mañana de este jueves, el secretario General del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoem), Rubén Daniele, cuestionó la reunión de conciliación obligatoria que mantuvieron con el Ejecutivo en la Secretaría de Trabajo de la Provincia y adelantó que el gremio implementará un plan de lucha que incluye difusión de los reclamos en redes, afiches y actos públicos.

"No les tenemos miedo a las presiones ni a las extorsiones. No les tenemos miedo a los aprietes. Es más, no nos asustan ni los pedorros descuentos ni las conciliaciones mafiosas. Porque los trabajadores municipales hace mucho que nos sentimos orgullosos de serlo y tener bien alta la dignidad", expresó Daniele, ante una multitud de trabajadoras y trabajadores.

Acto seguido, cuestionó la "falsedad" de la reunión desarrollada en la Secretaría de Trabajo y adelantó que profundizarán el un plan de lucha, aunque sea dictada una nueva conciliación obligatoria: "Vamos a empapelar esta ciudad con las verdades que tenemos sobre la Municipalidad. Vamos a intensificar por las redes. Vamos a ir a todos los lugares públicos donde vaya el intendente y el gobernador".

Asimismo, ventiló que mantuvieron reuniones con representantes de gremios municipales de la provincia, con quienes compartieron problemáticas comunes y están coordinando acciones de protesta coordinadas, en contra de los "municipios paralelos, la precarización y la tercerización laboral". Adelantó que el Suoem viajará a San Francisco, Bell Ville y Río Cuarto para sumarse a los reclamos locales.

Volviendo a la reunión en la Secretaría de Trabajo, denunció Daniele que respecto al reclamo por el personal que se encuentra en condiciones de precariedad laboral en la Municipalidad de Córdoba, desde la gestión de Daniel Passerini desconocen al Suoem como representante oficial de becarios y monotributistas. "Es un deber que tiene los gremios proteger a todos los empleados, porque laburan, tienen horario, tienen jefe, tienen tareas. Un peronista jamás diría una cosa como esa", cuestionó enfático Daniele.

En cuanto a la demanda salarial, denunció que el Gobierno pretende que el aumento del 9% incorporado este año, correspondiente a la inflación de seis meses del año pasado, sea tomado a cuenta de la inflación de 2025.

"Nos tocaron la oreja. De esas respuestas surge la lucha a como dé lugar, hasta las últimas consecuencias", subrayó desafiante Rubén Daniele y respecto al último punto del reclamo del gremio, apuntó que tanto "el Ente como la Guardia Urbana son la puerta para el municipio paralelo".

Para el viernes, sábado y domingo, el gremio adelantó que se realizarán acciones sorpresivas, dos horas de asambleas por turno y quite de colaboraciones "recargado".