8.000 fallecidos y crece en Colombia la demanda de terapia intensiva

Colombia cumplió este sábado cuatro meses en cuarentena contra el coronavirus, que ya dejó en el país cerca de 234.000 contagiados y de 8.000 fallecidos, con varias ciudades al borde del colapso sanitario por la creciente demanda de camas de terapia intensiva, informó la prensa internacional.

El país entró en confinamiento el 25 de marzo, dos semanas después de registrar el primer caso positivo, pero la propagación del virus se aceleró a partir del 16 de este mes, con más de 6.000 contagios diarios y un récord de 8.934 el 17.

La prolongada cuarentena resultó insuficiente para contener la expansión de la enfermedad debido a la gran cantidad de excepciones autorizadas, la necesidad de sustento de cientos de miles de trabajadores informales y cierta indisciplina social, explicaron especialistas, según la agencia de noticias EFE.

El aislamiento comenzó a flexibilizarse a partir del 27 de abril pero eso no fue suficiente para frenar una fuerte crisis económica que en mayo elevó la tasa de desempleo a 21,4% y la caída de la producción industrial a 26,2%, y actualmente son 43 los sectores de actividad que están exceptuados de la cuarentena.

El epidemiólogo y docente Jorge Martín Rodríguez afirmó que “el problema” se produjo a partir de “las medidas de relajamiento, de desconfinamiento”, que aumentaron la cantidad de contagios “de una manera geométrica, exponencial”.

No obstante, admitió que Colombia “es uno de los países más desiguales del mundo, donde no hay una renta básica, no hay un soporte, y la gente tiene que salir” a procurarse el sustento.

El epicentro nacional de la pandemia es Bogotá, con una tercera parte de los casos confirmados en todo el país y 93% de ocupación de las camas de terapia intensiva destinadas a pacientes de Covid-19.

La alcaldesa, Claudia López, ratificó que la ciudad no volverá a una cuarentena general pese al pedido en esa dirección de un grupo de médicos y expertos, sino que se intensificó el confinamiento estricto por barrios puesto en marcha el 13 de este mes.

La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, Carolina Corcho, opinó que “por la densidad poblacional de Bogotá y al mantener un número de personas circulando” es “muy difícil controlar el paso de una localidad a otra”, por lo que cuando se cierra un barrio “la informalidad se desplaza hacia el que está abierto y se generan igualmente aglomeraciones”.

Fuente: Télam

