Los ACT Brumbies golean Western Force y son líderes en Super Rugby australiano

La franquicia de la capital australiana ACT Brumbies ganó a Western Force de Pert 24-0 (12-0), en la cuarta ronda del Super Rugby Australiano y suman 14 puntos en el liderato, por delante de los Queensland Reds con 10, Melbourne Reds y NSW Waratahs con 6 (tiene un partido más) y Western Force con 1 p.

Tras ganar el tercer partido consecutivo en el estadio Leichhardt Oval de Sidney, los Brumbies (Potrillos Salvajes), completaron el programa de la cuarta ronda, ganando 15 de 17 partidos, atacando siempre y marcando dos tries en los primeros 5’ con Tom Wright e Irae Simone, para un parcial de 12-0 al descanso.

El equipo de Canberra entrenado por Dan McKellar concretó una performance abrumadora ante Western Force que se defendió, pero fue vulnerado al final con dos tries de Will Miller y Connal McInerney. Ni siquiera el debut del ex All Black Richard Kahui, centro de 35 años, pudo cambiar la suerte del equipo de Perth.





El equipo del lejano oeste, entrenado por Tim Sampson evitaron más puntos en contra, pero carecieron de destreza para desafiar a los semifinalistas del Super Rugby 2019. Hasta ahora, los Western Force fueron competitivos, pero contra el mejor equipo del país como Brumbies, la brecha de calidad fue notable.

Resultados de la cuarta ronda: ayer viernes, NSW Waratahs 10-Melbourne Rebels 29 y sábado, Western Force 0-ACT Brumbies 24. Las posiciones: 1º) ACT Brumbies 14, 2º), Queensland Reds 10, 3º) Melbourne Rebels y NSW Waratahs 6 (tiene un partido más), 4º) Western Force 1p.

Próxima ronda, la quinta: viernes 31 de julio Western Force vs Melbourne Rebels, y sábado 1º de agosto, ACT Brumbies vs Queensland Reds.

Marcador:

Para los Brumbies, 4 Tries de Tom Wright, Irae Simone, Will Miller, y Connal McInerney, más 2 Conversiones de Bayley Kuenzle.

Western Force: 15 Jack McGregor, 14 Byron Ralston, 13 Marcel Brache, 12 Henry Taefu, 11 Brad Lacey, 10 Jono Lance, 9 Nick Frisby, 8 Brynard Stander, 7 Tevin Ferris, 6 Henry Stowers, 5 Fergus Lee-Warner, 4 Jeremy Thrush (Captain), 3 Kieran Longbottom, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Angus Wagner. Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Chris Heiberg, 18 Tom Sheminant, 19 Ollie Atkins, 20 Ollie Callan, 21 Jacob Abel, 22 Richard Kahui, 23 Kyle Godwin.

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Solomone Kata, 13 Tevita Kuridrani, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Bayley Kuenzle, 9 Joe Powell, 8 Pete Samu, 7 Will Miller, 6 Rob Valetini, 5 Nick Frost, 4 Murray Douglas, 3 Allan Alaalatoa (captain), 2 Folau Fainga’a, 1 Scott Sio.

Suplentes: 16 Connal McInerney, 17 Harry Lloyd, 18 James Slipper, 19 Ben Hyne, 20 Lachlan McCaffrey, 21 Issak Fines, 22 Mack Hansen, 23 Andy Muirhead.

Árbitro: Damon Murphy, jueces de línea: Amy Perrett y Angus Gardner. Oficial de televisión: George Ayoub