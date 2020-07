Descartan a corto plazo el regreso de las clases presenciales en Córdoba

Culminado el receso invernal habrá dos jornadas docentes virtuales, pero adelantaron que "no se vislumbra" el retorno de la actividad presencial. El formato remoto continúa.

No habrá actividad áulica por el momento, se informó oficialmente. - Foto: gentileza

El Gobierno provincial anunció este jueves que, culminado el receso escolar de invierno, no se retomarán las actividades educativas presenciales en las aulas cordobesas. En un comunicado de prensa, la Provincia confirmó este 27 y 28 de julio la realización de dos jornadas docentes virtuales, para que directivos y supervisores en una y directivos y planteles docentes en la otra hagan una revisión pedagógica de lo actuado en el contexto de pandemia.

Esas jornadas servirán para diseñar el inicio de la segunda etapa del año, mientras los estudiantes retornarán a la actividad escolar remota el miércoles 29 de julio.

Pero a la vez, oficialmente se informó que no hay fecha para el retorno presencial a las escuelas. “En virtud de la actual situación epidemiológica que vive nuestro país en general, y la provincia de Córdoba en particular, no se vislumbra en el corto plazo la posibilidad de un regreso concreto a la presencialidad” señaló la comunicación difundida por la página web oficial.

Tras puntualizar que “la decisión del regreso a clases presenciales corresponde al ámbito de la salud pública y no de la política educativa”, el Gobierno reafirmó que “la actividad escolar en la provincia de Córdoba continuará de manera remota hasta tanto las condiciones epidemiológicas permitan al Centro de Operaciones de Emergencias (COE Central) autorizar la actividad educativa presencial”.

En ese sentido, se hizo eje en señalar la importancia de implementar “protocolos que contemplen el distanciamiento social, el regreso escalonado de estudiantes y docentes, la higiene de manos y la desinfección de los espacios, entre otros aspectos”.

Noticias relacionadas: