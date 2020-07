Financiar proyectos y tejer redes

Especial para La Nueva Mañana

PROYECTOS EDITORIALES, FINANCIAMIENTO COLECTIVO Y UN CAFECITO

El financiamiento colectivo es, o puede ser, una modalidad de producción cultural alternativa para que los artistas y la comunidad que los rodea, juntos, puedan hacer realidad los proyectos que sueñan y en los que trabajan. Las plataformas o herramientas que permiten el encuentro y están al servicio de estas metodologías son escasas, extranjeras o han perdido vigencia con el tiempo. En esta oportunidad, La Nueva Mañana entrevistó a tres artistas (el guionista de historietas cordobés Damián Connelly, la escritora y editora mendocina María Luz Malamud y el ilustrador y editor cordobés Mauricio Micheloud) quienes decidieron no postergar sus proyectos en estas épocas complejas para la producción cultural y asumieron el desafío de compartir con los lectores este proceso. También a Damián Catanzaro, al programador que creó cafecito.app, una plataforma que acaba de nacer, (donde uno puede aportar un cafecito $ 50 a través de Mercado Pago) y es el espacio virtual donde se puede encontrar/colaborar con los entrevistados compartiendo un café.

“En la edición de historietas, es fundamental el rol del lector como precomprador”

Actualmente estoy trabajando en “Caja de insectos”, un proyecto de editorial digital que armamos con Anabella Mazaferri, en donde publico una serie mensual de cómics llamada “Me prometiste oscuridad”. También, en una campaña mensual en la que ofrezco un zine diferente todos los meses como recompensa para quienes colaboran. Recientemente salió “Sumergirse”, mi primer libro de cuentos cortos. Y para finalizar, estoy trabajando en varias novelas gráficas y cómics cortos; siempre en movimiento.

Antes me volvía loco pensando cómo iba a sustentar mis proyectos, conseguir el dinero para la imprenta y un gran etcétera. Ahora, después de un montón de camino recorrido y con otra cabeza, primero pienso artísticamente y después veo cómo puedo hacerlo real. Una de las cosas que cambió mucho con la pandemia es que la gente se animó a leer más en digital. Entonces puedo hacer muchas cosas sin pensar que gastos me generará. Al venir del mundo de la historieta, estoy acostumbrado a realizar preventas, es algo que se instaló en nuestro ámbito. Es también un desafío porque hay que estar mucho tiempo promocionando, tratando de llegar a más gente y a veces es muy difícil, ya que la historieta no tiene un público tan grande, pero creo que siempre aparece gente nueva. En la edición de historietas, es fundamental el rol del lector como pre comprador, sería genial que no lo fuera, pero por lo menos es un camino.

A cafecito.app la descubrí gracias a que una amiga se hizo una cuenta donde, a cambio de cafecitos, enviaba recompensas digitales a quienes colaboraban, (por ejemplo, un calendario ilustrado para imprimir). Decidí copiarle y hacer algo parecido para cosas a modo fan: así salió el zine sobre “Sandman” de Neil Gaiman, que es la primera recompensa que puse para quienes colaboren. La idea es hacer un zine diferente todos los meses con personajes que me gustan o me sugieran. La página es muy simple y directa. A mí me sirve, entre otras cosas, para pagar la luz, lo cual es mucho.

“Lo colectivo es un termómetro muy importante para medir la viabilidad del proyecto”

Doy un taller para escribir poesía para las infancias, que se llama rima limón. En él hicimos un micro sitio web para poder compartir esas lecturas. También acabamos de lanzar con el sello PezMenta la campaña de preventa de “Donde vive la música”, un libro de poesía para las infancias con ilustraciones de Nadia de Romero Marchesini y textos míos.

La gestión y la sustentabilidad de los proyectos son dos factores que suelo tener en cuenta. A esto le sumaría el entusiasmo, que es una fuerza muy poderosa para lograr empujar proyectos culturales en contextos tan adversos. La inversión económica de los proyectos de PezMenta se gestionan desde lo colectivo. Porque, además de financiarlos, se tejen redes y relaciones que son el motor del desarrollo de la editorial. Creemos que lo colectivo es un termómetro muy importante para medir la viabilidad del proyecto. El interés de la gente por la propuesta le da una perspectiva al producto más que interesante. En espacios tan pequeños como son las editoriales del interior en surgimiento, las alianzas son una parte fundamental del proyecto. De esta manera, trabajamos con la editorial Mola de Mendoza.

Estaba buscando un formato para visibilizar las producciones del taller rima limón, cuando justo vi un posteo en Facebook donde Mauri Micheloud mostraba su web y pedía que lo invitaran con un cafecito. Me gustó mucho porque además de visibilizar las producciones y compartir lecturas, ofrecía la posibilidad de recaudar fondos. Así que se los propuse a las chicas del taller como forma de juntar el monto para la impresión del libro. Me pareció que era un formato que se ajustaba al proyecto, una forma de financiamiento colectivo espontáneo y libre. A su vez, en épocas tan ingratas, esta era una manera de llegar a los lectores, acompañarlos, brindarles un momento de poesía y belleza en medio de tanta desolación, y dejarles la opción de invitarnos un cafecito, de ser parte de este hacer cultura entre todos.

“El formato digital permite que se pueda ‘materializar’ y llegar mucho más lejos que con el libro en papel”

Como El Esperpento estoy abocado principalmente a la difusión del libro “Papaloto y el saco rojo”, un libro álbum que se puede compartir y descargar libremente en su versión digital y se vende a pedido en su versión papel. También vengo trabajando en un libro de un autor de la vieja URSS que encontré en la web, para poder recuperarlo y que pueda seguir circulando. Además preparando una re edición de un libro objeto con poesías e ilustraciones mías: “Montañas”.

La falta de recursos no me frena en nada, le doy vueltas al asunto hasta que encuentro cómo hacerlo. El formato digital permite que se pueda “materializar” y llegar mucho más lejos que con el libro en papel. Si no se puede imprimir, entonces sale digital; si se puede imprimir entonces veo en qué calidad y si muchas o pocas copias. No me voy a quedar con las ganas solo porque está difícil publicar en una editorial.

He trabajado con plataformas de financiamiento colectivo con muy buen resultado en Ediciones de la Terraza. La comunidad que nos sigue siempre está atenta y comprende que, para que los libros puedan llegar a los estantes de las librerías, puede accionar para que el proyecto sea una realidad. El resultado es muy positivo y cada activista de estas movidas se siente un participante directo del proyecto y se involucra emocionalmente. Es increíble lo que se genera de esa manera.

Estaba en camino de probar patreon.com y decidí primero darle una oportunidad a cafecito.app porque está comenzando y tiene mucho potencial. En este momento estoy promocionando ahí mi último libro: “Papaloto y el saco rojo”. Es como un juego de cartas con la mano a la vista: Dejo el libro para que lo vean y lo descarguen, si les gusta y si pueden, tienen la posibilidad de colaborar con un “cafecito”. Es una apuesta que hago a una forma distinta de pensar el mercado editorial y a la generación de recursos y difusión para mis proyectos.

“Estoy trabajando en un rediseño completo de cafecito.app que va a salir en estos días”

Se implementa mucho en plataformas extranjeras, que es de donde nace la idea de Cafecito, el “support me with coffee” y yo lo quise traer para acá como una medida de “café” = “hacer algo o generar más contenido gracias a eso”.

Cafecito.app arrancó en febrero, pero originalmente era solo mi perfil. La plataforma salió el 29 de mayo, y actualmente hay más de 6500 cuentas creadas. Mi idea original iba ligada a todo el sector informático (que es en el que yo me muevo) y poder tener una recompensa gracias al aporte de manuales o liberación de códigos. El crecimiento me sorprendió un montón, jamás pensé que iba a llegar a tanta gente, este proyecto era algo que hacía falta. Creadores hay de todo, vi desde gente que hace videos en YouTube, hasta músicos, fotógrafos, diseñadores.

Ahora mismo estoy trabajando en un rediseño completo de la plataforma que va a salir en estos días. Después de eso se viene un explorador de perfiles (para poder buscar según categoría) y suscripciones mensuales (para poder suscribirte a un perfil con un determinado monto y apoyar al creador mensualmente). Hay un montón de ideas más pero esas son las que estoy trabajando ahora. Mis expectativas son expandirlo a todo Latinoamérica y que llegue a muchos más creadores, con más medios de pago también.

Damián comenta activamente el desarrollo de la plataforma en su cuenta twitter.com/damiancatanzaro donde pueden seguirlo o hacerle llegar sugerencias sobre mejoras o qué les gustaría que tenga la plataforma.

