Se realizó la caravana de las mil banderas por el orgullo LGBTIQ+

En el marco del décimo aniversario de la aprobación de la Ley de matrimonio igualitario, organizaciones de diversidad se convocaron este sábado en una caravana masiva que ocupó calles, balcones y portales de los hogares de toda Córdoba bajo la consigna “el orgullo es nuestra respuesta política” .

La convocatoria tuvo por fin teñir de colores a la Capital provincial y ser "una respuesta pacífica, desde el amor y el orgullo, a los ataques de odio que tuvieron lugar el fin de semana del 27 y 28 de junio en el Parque Sarmiento".

La primera instancia de la actividad que comenzó alrededor de las 17 horas, consistió en un Cabildo Abierto Drag que, por la imposición de los tiempos de pandemia, se transmitió en vivo por el canal de Youtube de Dragaza TV.

Luego de ellos, cientos de personas a lo largo de toda la ciudad se manifestaron desde sus balcones y sus redes sociales con la bandera del orgullo como principal protagonista. Así, el particular paisaje de los sábado en cuarentena empezó a mostrar a cordobeses y cordobesas circulando con sus banderas como insignia, manteniendo con firmeza el lema que acompañó cada gesto de la tarde: el orgullo como respuesta política al odio.







De esa manera, las calles centricas y la de los principales barrios aledaños a la zona central se pintaron de los colores de la diversidad, una vez más.

Minutos antes de comenzar el banderazo, las organizaciones que impulsaron la iniciativa dieron a conocer el siguiente comunicado:

“Hace 10 años Argentina se transformó en el décimo país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo género. Con el de matrimonio igualitario el Estado argentino nos reconoció iguales ante la Ley. De esta manera, se abrieron las puertas para conquistas tales como la Ley de identidad de género, la Ley de reproducción asistida y el nuevo Código Civil y Comercial.

Sin embargo, la discriminación y la desigualdad persisten en nuestra sociedad y adquieren formas violentas en el accionar de los grupos anti-derechos. En la ciudad de Córdoba, hace tres semanas, fuimos testigues de la persistencia de estos reductos de odio cuando en el Parque Sarmiento un grupo de personas destruyó la placa en conmemoración del Día Internacional del Orgullo, intentó arriar nuestra bandera y agredió verbal y físicamente a personas de nuestro colectivo.

Hace 10 años grupos anti-derechos también intentaron frenar el matrimonio igualitario. No pudieron. No pudieron porque nuestro colectivo se organizó, se movilizó, hizo escuchar su voz colectiva y ganó la batalla política y cultural. Lo hizo respondiendo al odio con orgullo y a la violencia con amor. A 10 años de aquella gesta histórica volvemos a manifestarnos masivamente, desde nuestras casas, para visibilizar y reafirmar nuestro orgullo frente a los intentos de hacernos retroceder hacia el oscurantismo.

El banderazo que está por empezar en unos minutos es un mensaje contundente no sólo de nuestro colectivo, sino de toda la ciudadanía comprometida con la democracia y los Derechos Humanos, que dice: basta de odio, basta de violencia, basta de discriminación. Seguimos aquí, firmes, en defensa de los derechos conquistados y en lucha por los derechos que nos faltan. No sólo no vamos a retroceder, sino que vamos a seguir avanzando. Por la inclusión laboral travesti-trans, por la reforma de la ley de educación sexual integral (ESI) con perspectiva de diversidad, por la gestación por sustitución, por una política de desarrollo y acceso a los preservativos para vulvas y por una jubilación digna para les compañeres travestis y trans mayores.

El amor que nos negaron es nuestro impulso para transformar el mundo. Esto es sólo el comienzo”.

